Czy PO nadal chce pisać z Rosją wspólny podręcznik do historii? [WIDEO]

W czasie słynnego spotkania na molo we wrześniu 2009 r. premierzy Donald Tusk i Władimir Putin podjęli wstępną decyzję o współpracy edukacyjno-historycznej. Jej efektem była oficjalna propozycja po wizycie Tuska z Putinem w Katyniu, 7 kwietnia 2010 r. O pisaniu z Rosją wspólnego podręcznika do historii mówił w Sejmie ówczesny przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, Andrzej Halicki.

Słowa prezydenta Rosji, wypowiedziane 20 grudnia br. na spotkaniu z przywódcami Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej w Petersburgu, wywołały burzę w naszym kraju. Władimir Putin zaatakował Polskę, zarzucając naszemu krajowi spiskowanie z Adolfem Hitlerem oraz poparcie dla niemieckich planów zagłady Żydów. Przy okazji chwalił Armię Czerwoną, twierdząc, że w 1939 r. wkroczyła do Polski… żeby ratować Żydów.



Problem fałszowania współczesnej historii przez włodarza Kremla znany jest Polsce od lat. Dziś internauci przypominają, że to właśnie z Rosją w 2010 r. rządząca wówczas w Polsce Platforma Obywatelska chciała pisać wspólny... podręcznik do historii. O zaawansowanych ustaleniach w tej kwestii opowiadał dziennikarzom w Sejmie Andrzej Halicki:

O wspólnym podręczniku do historii z putinowską Rosją pic.twitter.com/Sp9gd9y7ZX — Maciej Stańczyk (@stanczykmaciej) 9 kwietnia 2019

