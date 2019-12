Hołdys: Żądamy sprostowania od Putina, a migamy się ws. Jedwabnego

Słowa Putina uderzyły w montowane przez kilkadziesiąt lat w naszej psychice poczucie ofiary II wojny światowej. My się nie możemy pogodzić z Jedwabnem. My żądamy sprostowania od Putina, a migamy się ws. Jedwabnego. Putin gmera w ranie patykiem – powiedział w poniedziałek w TOK FM Zbigniew Hołdys.

W audycji prowadzonej przez Jacka Żakowskiego rozmawiano o wypowiedziach prezydenta Rosji Władimira Putina, który próbował obarczyć Polskę winą za wybuch II wojny światowej.



Hołdys – nazwany we wstępie przez Żakowskiego „guru” i „mądrym, przenikliwym artystą” – stwierdził, że „mamy dzisiaj problem z Putinem”. – Jest wielka nerwica, coś trzeba zrobić. To słowa wypowiedziane przez człowieka może nie wysokiego, ale bardzo poważnego. One zostały rzucone w światowy eter i my mamy coś z tym zrobić – powiedział.



Dalej odnosił się do oświadczenia premiera Mateusza Morawieckiego, który słowa Putina nazwał kłamliwymi i niemającymi nic wspólnego z rzeczywistością.



Muzyk oznajmił, że „powstaje w końcu jakiś tekst, a we mnie nie ma entuzjazmu”. – Jak można dzisiaj wierzyć słowom Morawieckiego, skoro on za trzy lata czy pięć lat zostanie podsumowany i postawiony przed Trybunał Stanu, w ogóle przed sądem – mówił.



Wtedy prowadzący program powiedział, że o premierze „powszechnie mówi się Pinokio”. – To jest kłamca, to wiadomo – odparł Hołdys. – Jak się bronić pod wodzą Pinokia? – pytał Żakowski.



Gość audycji mówił też, że do kwestii słów Putina ma „stosunek ambiwalentny”. – Bo w moim życiu bohaterami byli żołnierze Armii Ludowej, potem Armii Krajowej, a potem żołnierze wyklęci. A tamci wszyscy poprzedni zaczęli być „be” – stwierdził.

źródło: TOK FM

– Jakbyś tak spojrzał na polską historię w wykonaniu samych Polaków... Okrągły Stół nagle się okazuje aktem zdrady, to czy ja wiem, co tam się wtedy działo w 1938 roku? Dlaczego nikt nie powie: połóżmy papiery na stół? – wskazywał Zbigniew Hołdys.W kolejnej części rozmowy powiedział, że „słowa Putina uderzyły w montowane przez kilkadziesiąt lat w naszej psychice poczucie ofiary II wojny światowej”. – My się nie możemy pogodzić z Jedwabnem. My żądamy sprostowania od Putina, a migamy się ws. Jedwabnego. Putin gmera w ranie patykiem – powiedział.