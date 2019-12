Poseł PiS: Oczekujemy natychmiastowej dymisji marszałka Grodzkiego

Prawo i Sprawiedliwość oczekuje natychmiastowej dymisji marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego – powiedział Przemysław Czarnek. Poseł PiS na antenie TVP Info pytany był o to, jakie kroki zamierza podjąć rządząca partia, w związku z kolejnymi medialnymi doniesieniami o tym, że marszałek – kiedy pełnił praktykę lekarską – miał przyjmować pieniądze jako łapówkę.

W poniedziałek Radio Szczecin poinformowało o relacjach kolejnej osoby, która mówi o przypadkach pobierania pieniędzy od pacjentów na oddziale prof. Grodzkiego w szczecińskim szpitalu. Pani Józefa, która była leczona w placówce w 1998 roku, twierdzi, że w szpitalu mówiło się, że „każdy bierze”, i każdemu lekarzowi trzeba dać „cegiełkę” w postaci pieniędzy. – A ta „cegiełka była od piątki (5 tys. zł – przyp. red.) wzwyż – opowiada szczecińskiej rozgłośni kobieta.



Wcześniej – według relacji świadków – pojawiały się oskarżenia pod adresem Tomasza Grodzkiego. Wśród wymienianych kwot padały m.in. trzy tysiące złotych, dwa tysiące, tysiąc pięćset, pięćset dolarów. Część z tych doniesień badają prokuratura i CBA.



Jak ocenił w TVP Info poseł PiS Przemysław Czarnek, w związku z kolejnymi zarzutami „natury, można powiedzieć, korupcyjnej w pewnym sensie” trzeba pełnego wyjaśnienia sprawy marszałka Senatu. Zaznaczył przy tym, że oczekuje natychmiastowej dymisji Tomasza Grodzkiego.



– Mamy do czynienia z trzecią osobą w państwie, to jest taka ranga funkcji, która nie pozwala na to, żeby była piastowana przez osobę, wobec której są tego rodzaju podejrzenia – powiedział polityk.



Dodał, że liczy na to, że prof. Grodzki poda się do dymisji, co pozwoli wyjaśnić „bardzo brzydką sprawę wokół jego działalności lekarskiej”.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info

Już wcześniej politycy PiS zapowiadali, że chętnie „pomogą kolegom z opozycji” w odwołaniu Tomasza Grodzkiego – mówił o tym m.in. rzecznik ugrupowania Radosław Fogiel oceniając, że marszałek Senatu szkodzi opozycji.Sam marszałek Grodzki odpiera oskarżenia i zapowiada wejście na drogę sądową. Do doniesień m.in. Radia Szczecin w tej sprawie, odniósł się przed Świętami adwokat marszałka mec. Jacek Dubois. W rozmowie z Wirtualną Polską stwierdził, że „mamy do czynienia ze zmasowaną akcją” wymierzoną w jego klienta.