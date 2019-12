Elektrownia atomowa na Białorusi. Seria wypadków i tajemnicze zgony

Na początku przyszłego roku uruchomiona zostanie pierwsza elektrownia atomowa na Białorusi. Znajduje się dwa razy bliżej Polski niż Czarnobyl. W trakcie jej budowy było wiele wypadków, które stawiają pod znakiem zapytania jej bezpieczeństwo – pisze „Rzeczpospolita”.

Gazeta opisuje kulisy powstania elektrowni atomowej pod białoruskim Ostrowcem, 250 km od polskiej granicy w Kuźnicy Białostockiej.



Pierwszy reaktor ma zostać uruchomiony wiosną. Z kolei drugi blok energetyczny ruszy do końca przyszłego roku. „Elektrownię buduje rosyjski Rosatom za rosyjski kredyt wydany Białorusi w wysokości 10 mld dol. (całkowity koszt inwestycji to 11 mld dol.)” – czytamy.



„Rz” przypomina, że przeciwko atomowej inwestycji protestowała Litwa. Elektrownię chłodzić ma rzeka Wilija, która płynie przez Wilno.



„Litwie nie udało się zatrzymać budowy, więc przygotowuje się na najgorsze. W sierpniu 2019 r rząd kupił i rozdał za darmo ponad 4 mln opakowań jodu w tabletkach. Litwini ćwiczą też ewakuację nadgranicznych terenów” – pisze gazeta.



W artykule opisano też wypadki, jakie towarzyszyły budowie elektrowni. „Przy jej budowie zginęło 5 osób, były awarie, strajk budowniczych; korpus reaktora spadł z wysokości siedmiu metrów” – czytamy.

Z kolei w listopadzie 2019 r. – opisuje gazeta – niezależna grupa białoruskich filmowców StudioX97 opublikowała w internecie dokument „Ostrowiec śmierci”. We wstępie do materiału autorzy informują, że „Od 2011 roku trwa budowa elektrowni atomowej w Ostrowcu. Towarzyszą temu pożary, awarie i wypadki na budowie. Już zginęło 5 osób. (…) Protestów Litwy i Polski władze nie zauważają, a krajowych przeciwników się zastrasza i aresztuje” – informowano w materiale.



Występujący w dokumencie rosyjski fizyk jądrowy Andriej Ożarowskij został aresztowany podczas publicznych wysłuchań w Mińsku, trafił do więzienia, a potem dostał 10-letni zakaz wjazdu na Białoruś.



„Ekspertyzę wpływu elektrowni na środowisko przygotował bałoruski akademik Iwan Nikitczenka,a z rosyjskiej strony akademik Aleksiej Jabłokow. Obaj skrytykowali projekt i obaj nie dożyli do dziś. O ile Rosjanin umarł w szpitalu, to śmierć Białorusina wywołuje wiele pytań. W listopadzie 2010 r w Mołodecznie na samochód Nikitczenki najechała ciężarówka, śmiertelnie taranując kierowcę” – relacjonuje „Rz”.

„W lutym 2018 r. na budowie próbowano uruchomić system awaryjnej ochrony reaktora. Pulpit sterowniczy systemu spłonął. W sierpniu 2019 r na głównym placu Ostrowca protestowali zatrudnienia przy budowie elektrowni rosyjscy robotnicy. Nie dostawali pieniędzy za pracę” – czytamy.