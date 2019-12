Echa oświadczenia Morawieckiego w rosyjskich mediach

Radio Echo Moskwy napisało na swojej stronie internetowej, że „premier Polski Mateusz Morawiecki zarzucił kłamstwo prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi”. Rozgłośnia przypomniała, że niedawno rosyjski prezydent kilkukrotnie oskarżył Polskę o przedwojenną zmowę z faszystowskimi Niemcami i próbował wybielić rolę Armii Czerwonej w napaści na nasz kraj 17 września 1939 roku. Takie wypowiedzi Władimira Putina część niezależnych historyków nazywa „powielaniem sowieckiej propagandy”.

Część rosyjskich mediów odnotowała oświadczenie szefa polskiego rządu w sprawie niedawnych wypowiedzi prezydenta Rosji Władimira Putina. Rosyjski przywódca zarzucił Polsce zmowę z hitlerowskimi Niemcami i zanegował odpowiedzialność Związku Radzieckiego za wybuch II wojny światowej. W odpowiedzi premier Mateusz Morawiecki napisał, że „prezydent Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski. Zawsze robił to w pełni świadomie”.



Podobne do polskiego premiera stanowisko w sprawach dotyczących II wojny światowej zajmują historycy stowarzyszenia „Memoriał”. W swoich publikacjach naukowych podnoszą oni, że sowiecka i współczesna rosyjska wersja wydarzeń historycznych opiera się na kłamstwach i nadinterpretacjach.



Radio Echo Moskwy informując o oświadczeniu polskiego premiera napisało, że „Polska jako pierwsza doświadczyła agresji nazistowskich Niemiec”. Rozgłośnia podała, że w swoim oświadczeniu Mateusz Morawiecki nazwał pakt Ribbentrop-Mołotow „przejawem wojskowego i politycznego sojuszu Związku Radzieckiego i nazistowskich Niemiec”.



Fragmenty oświadczenia szefa polskiego rządu opublikowała także agencja Ria Novosti, która zamieściła też krótkie wyjaśnienie, zgodne ze stanowiskiem władz Związku Radzieckiego i współczesnej Rosji, w którym podkreśla, że pakt Ribbentrop-Mołotow nie odbiegał od podobnych dokumentów podpisywanych z hitlerowskimi Niemcami do wybuchu II wojny światowej.

Z kolei telewizja państwowa Rossija 1 przedstawiła wypowiedź rzeczniczki MSZ Mariji Zacharowej, która stwierdziła, że po słowach Putina „Polska stara się odwrócić sytuację na swoją korzyść”. Wskazała przy tym na wezwanie ambasadora Rosji do polskiego MSZ.

Dziennik „Kommiersant” napisał o trwających w Rosji od wielu miesięcy przygotowaniach do hucznych obchodów 75-tej rocznicy zakończenia drugiej wojny światowej i podejmowanych w związku z tym przez Kreml działaniach mających wybielić ZSRR i Armię Czerwoną.



„W końcówce wszystko jest ostatecznie jasne: nieformalnym liderem wśród krytyków Rosji okazał się kraj, w którym zaczęła się wojna – Polska” – zauważył „Kommiersant”, tłumacząc tym niedawne ataki prezydenta Rosji na Polskę. Dziennik przypomniał, że w 2019 roku prezydent Rosji nie został zaproszony do Francji na uroczystości upamiętniające lądowanie wojsk koalicji antyhitlerowskiej w Normandii i do Polski w związku z 80-tą rocznicą rozpoczęcia II wojny światowej.



Przypomnijmy – w niedzielę na stronie kancelarii premiera i w mediach społecznościowych zamieszczono oświadczenie Mateusza Morawieckiego w związku z ostatnimi wypowiedziami prezydenta Rosji. „Prezydent Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski. Zawsze robił to w pełni świadomie. Zwykle dzieje się to w sytuacji, gdy władza w Moskwie czuje międzynarodową presję związaną ze swoimi działaniami. I to presję nie na historycznej, a na jak najbardziej współczesnej scenie geopolitycznej” – głosi oświadczenie.