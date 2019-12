Potrącił kobietę na pasach. Nowe informacje ws. wypadku Cimoszewicza

Niemal osiem miesięcy po tym, jak Włodzimierz Cimoszewicz potrącił 70-letnią rowerzystkę na pasach w Hajnówce, prokuratura z Białegostoku ciągle prowadzi śledztwo w tej sprawie. Teraz śledczy czekają na opinię z Instytutu Ekspertyz Sądowych. – Mój samochód był zatrzymany do badań przez zdumiewająco długi czas, pół roku – biorąc pod uwagę, że doszło do pęknięcia jednego plastikowego elementu – mówi były premier.

Prokuratura szuka świadków wypadku Cimoszewicza Prowadząca śledztwo Prokuratura Okręgowa w Białymstoku szuka naocznych świadków potrącenia w Hajnówce rowerzystki przez byłego premiera... zobacz więcej

Do wypadku doszło przed majowymi eurowyborami na przejściu dla pieszych w Hajnówce na Podlasiu. Potrącona 70-letnia rowerzystka miała złamaną kość podudzia oraz otarcia twarzy i dłoni. Według śledczych po wypadku kobieta została przez Włodzimierza Cimoszewicza i jego znajomych odwieziona, wraz z rowerem, do swojego domu, a następnie – za namową byłego premiera i tych znajomych – do szpitala.



Policja przyznała oficjalnie, że samochód, którym kierował Cimoszewicz, nie miał ważnych badań technicznych, dlatego zatrzymany został dowód rejestracyjny tego auta.



Śledztwo prowadzone jest w sprawie, czyli nikomu nie postawiono dotąd zarzutów; poszkodowana 70-letnia kobieta i były premier zostali przesłuchani w charakterze świadków. Prokuratura powołała biegłych m.in. z zakresu badania wypadków komunikacyjnych i stanu technicznego pojazdów.



Jak pisze „Super Express” obecnie białostoccy śledczy oczekują na opinię Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. Sehna w Krakowie z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.



Gazeta przypomina, że Cimoszewiczowi jako europosłowi przysługuje immunitet. „Jeśli śledczy uznają, że politykowi należy postawić zarzuty, będą musieli zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do Parlamentu Europejskiego. Następnie tam zajmie się nim komisja, a potem odbędzie się ewentualne głosowanie nad uchyleniem immunitetu” – czytamy.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: se.pl

– Ta sprawa nie jest zamknięta i szczerze mówiąc zupełnie nie wiem, co się dzieje w tej sprawie. Trwa postępowanie w prokuraturze w Białymstoku. Ale ja od niej – od początku maja, kiedy to zdarzenie miało miejsce - nie uzyskałem żadnej informacji w tej sprawie. Żadnego kontaktu między mną i prokuraturą nie było. Mój samochód był zatrzymany do badań przez zdumiewająco długi czas, pół roku – biorąc pod uwagę, że doszło do pęknięcia jednego plastikowego elementu. Teraz jeżdżę tym samochodem i czekam na dalszy rozwój wydarzeń – tłumaczy polityk.