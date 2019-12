Mike Pompeo o nalotach w Iraku i Syrii: Nie będziemy tolerować działań Iranu

USA nie będą tolerować działań Iranu, które narażają Amerykanów na niebezpieczeństwo – oświadczył w niedzielę sekretarz stanu Mike Pompeo. Wcześniej armia USA w Iraku i Syrii przeprowadziła naloty wymierzone w milicję Kataib Hezbollah, wspieraną przez Teheran.

Jak przekazał w niedzielę Pentagon, amerykańskie siły powietrzne przeprowadziły w Iraku i Syrii naloty wymierzone w milicję Kataib Hezbollah. Celem ataków były trzy miejsca w Iraku i dwa w Syrii. Według szyickiej koalicji Ludowych Sił Mobilizacyjnych zginęło w nich co najmniej 19 osób.



USA uważają, że Kataib Hezbollah stoi za piątkowym atakiem rakietowym na bazę wojskową w pobliżu miasta Kirkuk na północy Iraku. Zginął w nim cywilny pracownik amerykańskiej misji wojskowej, a sześć osób zostało rannych. Iracki Kataib Hezbollah, działający niezależnie od libańskiej grupy Hezbollah, wchodzi w skład Ludowych Sił Mobilizacyjnych, wspieranej przez Iran szyickiej koalicji.



Po nalotach Pompeo oraz szef Pentagonu Mark Esper polecieli na Florydę, gdzie poinformowali o szczegółach ataków prezydenta USA Donalda Trumpa. „Ataki zakończyły się sukcesem (...) W razie konieczności podejmiemy kolejne działania w obronie własnej” – stwierdził szef Pentagonu.



Zgodnie z relacją Espera, podczas spotkania z prezydentem omawiano „inne dostępne opcje”, by opowiedzieć Iranowi. Według Pompeo amerykańskie naloty były „stanowczą odpowiedzią”, która pokazuje, że Stany Zjednoczone „nie będą tolerować, by Iran podejmował działania, które narażają Amerykanów i Amerykanki na niebezpieczeństwo”.



Zadowolenie z nalotów USA wyraził w niedzielę w komentarzu redakcyjnym „Wall Street Journal”. „To najwyższy czas. Prezydent Trump, po licznych atakach na amerykańskie bazy i sojuszników, w końcu wyraził zgodę na wojskową odpowiedź wobec sprzymierzonych z Iranem milicji w Iraku i Syrii” – ocenia dziennik. Dodaje, że przywódca USA powinien być „przygotowany do zrobienia więcej, jeśli Irańczycy zdecydują się na eskalację”.





#wieszwiecej Polub nas