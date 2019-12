„Guardian Angels” bronią ortodoksyjnych żydów przed atakami

Nowojorskie dzielnice Brooklynu, zamieszkane przez społeczność ortodoksyjnych żydów od niedzieli patrolują członkowie prywatnej, prewencyjnej, organizacji Guardian Angels. Dodatkowe środki bezpieczeństwa wprowadzono po kolejnych atakach na mieszkańców żydowskich dzielnic.

„Tam, gdzie policja nie daje rady, my przystępujemy do akcji” – mówi szef Guardian Angels, Curtis Sliwa. Sliwa zarzuca władzom Nowego Jorku opieszałość w zwalczaniu ataków na mieszkańców ortodoksyjnych dzielnic.



W tym tylko miesiącu na samym Brooklynie gangi przeprowadziły dziewięć napadów. W sobotę wieczorem w Monsey, pod Nowym Jorkiem uzbrojony w maczetę gangster wtargnął do domu rabina podczas obchodów święta Chanuki, raniąc pięć osób. Na początku grudnia, w sąsiadującym z Nowym Jorkiem, Jersey City, w ortodoksyjnej dzielnicy, zastrzelono sześć osób.



Nieuzbrojone odziały do walki z gangami Gardian Angels, założył mający polskie korzenie Curtis Sliwa. Oddziały słyną one ze skuteczności w zwalczaniu gangów.





