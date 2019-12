Rosyjski historyk: Cała sowiecka historia wykładana do 1991 roku była sfałszowana

W opinii komentatorów, także rosyjskich, Władimir Putin od wielu lat podejmuje próby wybielania stalinizmu i roli Związku Radzieckiego w rozpętaniu II wojny światowej. Jednocześnie zarzucając Polsce i innym krajom, które padły ofiarą hitlerowskiej agresji spiskowanie z faszystowskimi Niemcami. Na niedawne tego typu wypowiedzi najpierw zareagowało polskie MSZ, wzywając rosyjskiego ambasadora, a później specjalne oświadczenie wydał premier Mateusz Morawiecki.

Narracja prezentowana przez Władimira Putina jest powielana przez prokremlowskie media i stowarzyszenia historyczne kontrolowane przez ośrodek władzy. Według historyka „Memoriału” Nikity Pietrowa, który bada stalinowskie zbrodnie, tego typu wypowiedzi są przez dużą część Rosjan przyjmowane bezkrytycznie, ponieważ nauczanie historii w okresie sowieckim i we współczesnej Rosji zostało skażone wieloma kłamstwami.



– Cała sowiecka historia, w takim wariancie, w jakim była wykładana do 1991 roku była sfałszowana i jeśli mówimy o Kremlu, to mamy konkretne fakty preparowania historii, fałszerstw i przemilczeń – tłumaczy rosyjski historyk.



W mijającym roku rosyjskie władze uderzyły w niezależnych historyków badających stalinowskie zbrodnie, w tym w stowarzyszenie „Memoriał”. Pod różnymi pretekstami podejmowane są w Rosji próby zafałszowania pamięci o zbrodniach stalinowskich, w tym o zbrodni katyńskiej.



Zdaniem części komentatorów, środowiska prokremlowskie będą nasilały podobną narrację, aby w jak najlepszym świetle przedstawić Związek Radziecki i Józefa Stalina w 2020 roku, gdy obchodzona będzie 75 rocznica zakończenia II wojny światowej.





