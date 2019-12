Ponad 100 tys. zł na „Dom Mocarzy”. Widzowie „Wiadomości” wsparli niepełnosprawnych

Po emisji materiału w „Wiadomościach” w TVP 1 w wigilię Bożego Narodzenia ponad 106 tys. zł wpłynęło na konto „Domu Mocarzy”. Jest to nazwa ośrodka dla niepełnosprawnych, budowanego przez siostry zmartwychwstanki w Mocarzewie (woj. mazowieckie).

Siostry zakonne z Mocarzewa opiekują się grupą 80 niepełnosprawnych intelektualnie dzieci. Zgodnie z prawem, po ukończeniu 25 lat dzieci muszą odejść z ośrodka, mimo że się w nim wychowały i często chcą tam zostać.



– Mają 25 lat, a tak naprawdę funkcjonują jak 3-, 4-, 5-letnie dzieci – mówiła s. Elwira Szwarc.



W związku z sytuacją siostry postanowiły wybudować nowy dom dla swoich podopiecznych i uruchomić zbiórkę pieniędzy na ten cel. Projekt otrzymał nazwę „Domu Mocarzy”. „Dlaczego Mocarze? Codziennie na nich patrzymy, będąc pod wrażeniem tego, jak z pogodą ducha, uśmiechem, drobnymi gestem pokazują nam, że ciało może być czasem słabe, z niedoskonałościami. Ich duch jest wiecznie żywy, zdolny przełamywać ograniczenia ciała w komunikacji, trosce o innych, zarażając optymizmem” – czytamy na stronie sióstr.



Jak się okazuje, chętnych wesprzeć zbiórkę jest wielu. Po emisji poświęconego „Domowi Mocarzy” materiału w „Wiadomościach” w TVP 1 w wigilię Bożego Narodzenia na konto inicjatywy wpłynęło ponad 106 tys. Zł.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: Facebook, TVP 1, dommocarzy.pl

„Świętowaliśmy nie sami, ale z tysiącami telewidzów, którzy oglądali wigilijne wydanie »Wiadomości TVP« i postanowili wesprzeć budowę Domu Mocarzy swoim świątecznym podarunkiem! To wspaniałe, że zaprosiliście nas do Waszych stołów, do Waszych rodzin, do Waszych serc i mogliśmy z naszego malutkiego Mocarzewa łączyć się z Wami! (...) Dziękujemy modlitwą – Mocarzy i Sióstr! To nasze szalone dzieło jakim jest Dom Mocarzy jest coraz bardziej realne. I dziękujemy red. Karolowi Jałtuszewskiemu za to, że tak pięknie o nas opowiedział i pokazał naszych Mocarzy światu!” – napisano na profilu „Domu Mocarzy” na Facebooku.Szacowany łączny koszt nowego domu to 18 mln zł. Informacje dotyczące zbiórki znajdują się na stronie dommocarzy.pl.