Teksańska masakra w kościele. W strzelaninie zginęły dwie osoby

Dwie osoby zginęły w strzelaninie, do której doszło w niedzielę w kościele w miasteczku White Settlement w Teksasie; napastnik został ciężko ranny – podaje dziennik „USA Today”, powołując się na lokalne władze.

Nie jest jasne, czy sprawca strzelaniny został ranny czy zastrzelony; początkowo pojawiły się informacje, że jest w stanie krytycznym, później jednak lokalne władze podały, że nie można wykluczyć, iż napastnik zginął na miejscu.



Wszyscy poszkodowani w strzelaninie to mężczyźni. Jeden z nich zginął na miejscu, drugi zmarł w drodze do szpitala – przekazała agencji Associated Press Macara Trusty, rzeczniczka pogotowia ratunkowego MedStar Mobile Healthcare.



Spotkanie w kościele West Freeway Church of Christ było prawdopodobnie transmitowane na żywo, gdy sprawca otworzył ogień. Na ujęciach napastnik widoczny jest w prawym górnym rogu.



Według świadków były agent FBI, który jest ochroniarzem świątyni, ranił lub zabił napastnika.

Nie ujawniono na razie tożsamości ofiar ani sprawcy strzelaniny. Lokalna policja nie odpowiedziała też na pytania Associated Press dotyczące wszczętego dochodzenia.White Settlement to liczące 17 tys. mieszkańców miasteczko na przedmieściach Fort Worth.We wrześniu w Teksasie weszła w życie ustawa, która zezwala na wnoszenie broni do „kościołów, synagog i innych świątyń”.„Nasze serca są z ofiarami i rodzinami tych, którzy zginęli w wyniku aktu przemocy” – zapewnił gubernator Teksasu Greg Abbott. Dodał, że „miejsca kultu mają być święte” i przekazał wyrazy wdzięczności świadkom zdarzenia za szybką reakcję i unieszkodliwienie strzelca, co zapobiegło dalszym ofiarom.