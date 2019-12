Zenek Martyniuk: Może ci, co mnie hejtują, zazdroszczą mi troszeczkę?

– Staram się nie zwracać uwagi (na hejt - red.). Wiadomo, muzyka jak muzyka. Są różne gatunki muzyki, różni wykonawcy, jednym się podoba, drugim się nie podoba. Ja po prostu robię swoje, widać, że mam dużą rzeszę swoich fanów, którzy przychodzą na moje koncerty i bawią się. Może ci, co właśnie tak piszą i mówią, to zazdroszczą troszeczkę? Tak myślę – powiedział w TVP Info Zenek Martyniuk, zapytany o to, jak reaguje na fakt krytykowania jego muzyki. Piosenkarz będzie jedną z gwiazd „Sylwestra Marzeń” w TVP 2.

– W Zakopanem jest niesamowita atmosfera, ludzie są świetni, piękne widoki. Cieszę się, że tu jestem i zaśpiewam mój kawałek „Superhero” – powiedziała również obecna w programie Viki Gabor, zwyciężczyni Eurowizji Junior 2019. Także ona wystąpi w trakcie „Sylwestra Marzeń”.



– To dla mnie zaszczyt być w takim gronie z takimi artystami. Zawsze staram się brać przykład. Oni są w tej branży wiele lat, mają doświadczenie – dodała. Jej zdaniem, receptą na sukces „Sylwestra Marzeń” są właśnie świetni artyści.



Zenek Martyniuk został zapytany m.in. o to jak reaguje na fakt krytykowania jego muzyki.



– Staram się nie zwracać uwagi. Wiadomo, muzyka jak muzyka. Są różne gatunki muzyki, różni wykonawcy, jednym się podoba, drugim się nie podoba. Ja po prostu robię swoje, widać, że mam dużą rzeszę swoich fanów, którzy przychodzą na moje koncerty i bawią się. Może ci, co właśnie tak piszą i mówią, to zazdroszczą troszeczkę. Tak myślę – powiedział piosenkarz.

źródło: TVP Info

Jak dodał, w Zakopanem zagra „piosenki sprawdzone, przy których wiemy, że publiczność bawi się najfajniej”.– Nie może zabraknąć „Przez Twe oczy zielone”, „Przekorny los”, „Kochana wierzę w miłość” – powiedział.