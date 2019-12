Turniej Czterech Skoczni. Pokaz siły Kobayashiego, podium dla Kubackiego

Nie ma mocnych na Japończyka. Ryoyu Kobayashi w świetnym stylu wygrał inaugrujący 68. edycję Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie. Zdobywca Kryształowej Kuli o ponad dziesięć punktów wyprzedził Niemca Karla Geigera. Z uśmiechami na twarzy konkurs skończyli trzeci Dawid Kubacki i piąty Piotr Żyła. Słabo wypadł Kamil Stoch, zajmując miejsce pod koniec drugiej dziesiątki. Kolejne zawody w Nowy Rok.

W sobotnie popołudnie pierwszym z Polaków, którego oglądaliśmy w Oberstdorfie, był Maciej Kot. Rywalem reprezentanta Polski był Viktor Polasek, mistrz świata juniorów sprzed trzech lat.



Czech nie okazał się trudną przeszkodą. Polasek skoczył zaledwie 113 metrów, Kot o ponad dziesięć metrów dalej i nie miał problemów z zakwalifikowaniem się do drugiej serii.



Trudniejszego rywala miał Kamil Stoch. Mackenzie Boyd-Clowes doleciał do 119 metra. Dwukrotny triumfator Turnieju Czterech Skoczni wylądował na tej samej odległości co Maciej Kot - 124,5 metra. Dzięki większej rekompensacie za niekorzystny wiatr Polak zajmował pierwsze miejsce, ale wiadomo było, że w konkursie nie odegra znaczącej roli.



Z kolejnej pary pewni byliśmy, że zwycięsko wyjdzie Polak, bo rywalizowali ze sobą Stefan Hula i Jakub Wolny.



Lepszy okazał się Wolny, który podobnie jak Kot i Stoch skoczył w okolice 124 metra. Do poziomu Polaków nie dopasował się tylko Hula, lądując zaledwie na 113 metrze.

Niestety radość Wolnego z awansu okazała się krótka. Kilkanaście minut później okazało się, że Polak został zdyskwalifikowany za nieregulaminowy kombinezon, dając tym sammym miejsce w drugiej serii Huli.



Stoch i Kot zgodnie zameldowali się w granicach 125 metrów, za to najlepsi skakali dużo dalej. Robert Johansson, który na belce startowej usiadł tuż po Wolnym, skoczył aż 134 metry. Niewiele gorszy był jego rywal Daiki Ito. Ostatecznie to Norweg wyszedł zwycięsko z rywalizacji, ale Japończyk i tak miał miejsce w drugiej serii jako szczęśliwy przegrany.

O tym, że Norqwegowie świetnie czują się na niemieckim obiekcie przekonaliśmy się chwilę później, gdy Daniel Andre Forfang skoczył aż 136 metrów i z notą przekraczającą 140 punktów awansował na pierwsze miejsce.W dwunastej parze Michael Hayboeck mierzył się z Dawidem Kubackim. Austriak wypadł znacznie lepiej niż w kwalifikacjach, lądując tuż przed 130 metrem.Kubacki to jednak wciąż aktualny mistrz świata. Kubacki skoczył 132 metry i objął prowadzenie, wyprzedzając Forfanga i Johanssona.Listę Polaków w drugiej serii uzupełnił Piotr Żyła. Jego przeciwnik, Anders Haare zapisał na swoim koncie 122-metrową odległość. Skoczek z Wisły nie miał problemów z awansem, lądując w tym samym miejscu co Kubacki.

Najdalej w pierwszej serii poszybował Marius Lindvik - 139 metrów. Taka odległośc nie dała mu jednak prowadzenia, bo sporo punktów odjęto mu za wiatr i kiepskie lądowanie. Debiutant w TCS minimalnie przegrywał z Kubackim.



Ostatecznie Polaka z pierwszego miejsca zepchął Karl Geiger. Jego świetny lot spotkał się z niezwykle gorącym przyjęciem przez publiczność.



Niemcy nie mogą się już doczekać, kiedy któryś z reprezentantów naszych zachodnich sąsiadów wygra Turniej Czterech Skoczni. Ostatni raz ta sztuka udała się Svenowi Hannawaldowi w 2002 roku.



Zanosi się na to, że marzenia trzeba będzie odłożyć na kolejne lata, jeśli dalej w takiej formie będzie Ryoyu Kobayashi. Japończyk poszybował tak jak w najlepszych momentach minionego sezonu, osiągając notę powyżej 150 punktów.



Przed finałową serią podium uzupełniali Geiger i Stefan Kraft. Dawid Kubacki był czwarty, a Piotr Żyła ósmy. Kamil Stoch zamykał drugą dziesiątkę, tracąc do Kobayashiego aż 25 punktów. Pod koniec stawki okopali się Kot i Hula, który wskoczył do drugiej serii w miejsce zdyskwalifikowanego Wolnego.

Drugą serię rozpoczynał Hula. 33-latek mocno poprawił się w porównaniu z pierwszą serią, skacząc 124,5 metra, jednak i tak nie udało mu się poprawić ostatniej pozycji.



Smutną minę po swojej próbie miał Maciej Kot, bo jego lot był aż o siedem metrów krótszy niż w kilkadziesiąt minut wcześniej (117 m). On także drugą serię skończył na tym samym miejscu co pierwszą.



Poprawił się Stoch, przekraczając niewiele 130 metr, niestety nie przełożyło się to na większy awans w klasyfikacji końcowej.



Ósmy po pierwszej serii był Żyła. Polak skoczył 129 metrów, ale aż 10 punktów miał dodane za wiatr i niższy rozbieg. To dało awans o aż o trzy pozycje.



Rozczarował, skaczący po Żyle Lindvik, który wcześniej oddał najdłuższy skok konkursu. Drugą próbę młody Norweg kompletnie zepsuł i wypadł z czołowej dziesiątki.



Żyłę wyprzedził dopiero Kubacki, będąc jednym z nieliczynyh z zawodników z pierwszej dziesiątki, który poprawił osiągniecie z premierowej kolejki. Mistrz świata z Seefeld wyprzedził Krafta i zameldował się na najniższym stopniu podium.



Za silni dla Kubackiego byli Geiger i Kobayashi. Niemiec potwierdził, że przygotował wystrzałową formę na Turniej Czterech Skoczni, wyprzedzając Kubackiego o ponad jeden punkt.



Pewne zwycięstwo odniósł Kobayashi, który miał o prawie 8 punktów więcej niż Geiger. W finałowej serii Japończyk jeszcze zwiększył zapas do ponad dziesięciu punktów.



Dla Japończyka był to piąty z rzędu triumf w konkursie Turniej Czterech Skoczni. Wcześniej tej sztuki dokonali tylko Sven Hannawald i Stoch.



Zawody w Garmisch-Partenkirchen tradycyjnie odbędą się w Nowy Rok.