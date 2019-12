Nie żyje Fausta, „najstarszy nosorożec na świecie”

Samica nosorożca czarnego, uznawana za najstarszego żyjącego przedstawiciela tego gatunku na świecie, zmarła w piątek w wieku 57 lat – poinformowały władze rezerwatu Ngorongoro w Tanzanii, gdzie zwierzę pod opieką lekarzy spędziło swoje ostatnie lata.

Po raz pierwszy Fausta – bo takie imię nosiło zwierzę – została zauważona w pobliżu krateru Ngorongoro w 1965 roku. Wówczas jej wiek oszacowano na około trzy lata. Przez ponad pół wieku samica nosorożca czarnego żyła w swoim naturalnym środowisku. W ostatnim czasie u Fausty zaobserwowano jednak problemy zdrowotne, m.in. pogarszający się wzrok, co wykorzystywały drapieżniki.



– Drapieżne zwierzęta, zwłaszcza hieny, zaczęły ją atakować, przez co odnosiła poważne obrażenia – opisuje dr Freddy Manongi, cytowany przez BBC. Obawa o życie nosorożca doprowadziła do umieszczenia go w 2016 roku w rezerwacie pod opieką specjalistów.



W oświadczeniu administracji rezerwatu Ngorongo zaznaczono, że z wyliczeń naukowców wynika, że Fausta była najdłużej żyjącym nosorożcem na świecie.



Zwierzęta te na wolności żyją średnio 37 do 43 lat, zaś w niewoli – nawet pół wieku.



Fausta – jak zauważają jej opiekunowie – nigdy nie miała potomstwa i właśnie to mogło być przyczyną tak długiego życia samicy.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: Agencja Reutera, BBC

Nosorożec czarny jest wymieniany wśród gatunków najbardziej zagrożonych wyginięciem. Doprowadziły do tego m.in. – wciąż praktykowane – polowania kłusowników, któym szczególnie zależy na rogach tych zwierząt. W ostatnich latach liczba nosorożców jednak wzrasta.