„Obrońca Prawdy ewangelicznej”. Arcybiskupi i biskupi solidarnie z abp. Jędraszewskim

„Solidaryzujemy się z Tobą wobec krzywdzących ataków, jakie musi znosić Obrońca Prawdy Ewangelcznej” – czytamy w liście otwartym skierowanym do abp. Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego. Podpisanych pod listem piętnastu biskupów i arcybiskupów Kościoła katolickiego zapewnia o swoim poparciu i solidarności, jednocześnie podkreślając, że „zawsze godną chwały jest rzeczą opowiadanie się po stronie antropologii chrześcijańskiej”.

List ma związek z atakami pod adresem abp. Jędraszewskiego po jego wypowiedziach na antenie Telewizji Republika. Metropolita krakowski mówił m.in. o ekologizmie jako „zjawisku bardzo niebezpiecznym”. Wypowiadał się również na temat nastoletniej szwedzkiej aktywistki klimatycznej Grety Thunberg, która – jak ocenił – staje się „wyrocznią dla wszystkich sił politycznych”.



Skandaliczny wpis Rabieja



Słowa Jędraszewskiego skrytykował wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej.



„Nie ma dziś gorszej zarazy w cywilizowanym świecie niż ci, którzy kwestionują konieczność dbania o naszą planetę i jej ochronę. Jędraszewski, idź do diabła, tam jest twoje miejsce” – napisał na Twitterze polityk. Jego zdaniem ludzie kwestionujący konieczność dbania o środowisko są dziś „najgorszą zarazą”. Z taką postawą został powiązany abp Marek Jędraszewski, mimo że w komentowanym przez Rabieja wywiadzie podkreślał konieczność ochrony przyrody.

W niedzielę zgromadzeni na spotkaniu świątecznym w Rzeszowie arcybiskupi i biskupi skierowali otwarty list poparcia i solidarności z Jędraszewskim. Zapewnili w nim m.in. o „braterskiej modlitwie i jedności w Chrystusie”.„Zawsze godną chwały jest rzeczą opowiadanie się po stronie antropologii chrześcijańskiej, która w człowieku widzi obraz samego Boga” – czytamy.List podpisali: abp Adam Szal, bp Jan Wątroba, abp Mieczysław Mokrzycki, abp Wacław Depo, abp Józef Michalik, bp Marian Rojek, bp Stanisław Jamrozek, bp Kazimierz Górny, abp Stanisław Nowak, bp Krzysztof Nitkiewicz, bp Andrzej Jeż, bp Jan Śrutwa, bp Mariusz Leszczyński, bp Andrzej Przybylski oraz bp Edward Białogłowski.W trakcie telewizyjnego wywiadu abp Jędraszewski był pytany m.in. o to, czy ekologizm stoi w sprzeczności z naukami Kościoła Katolickiego, a dokładniej o manifest, który podpisała między innymi szwedzka aktywistka Greta Thunberg, w którym jedną z tez ma być to, że patriarchat jest przyczyną globalnego ocieplenia.

– Skwituję to krótko: powrót do Engelsa i do jego twierdzeń, że małżeństwo to kolejny przejaw ucisku, a w imię równości trzeba zerwać z całą tradycją chrześcijańską, bez której my – Europejczycy, nie zrozumiemy się, bo jesteśmy w niej wychowywani od tysiącleci – odpowiedział duchowny.



– To się kwestionuje przez różne nowe ruchy, a także próbuje się narzucać jako obowiązującą doktrynę. To zjawisko bardzo niebezpieczne, bo to nie jest tylko postacią nastolatki, to coś co się na narzuca, a ta aktywistka staje się wyrocznią dla wszystkich sił politycznych, społecznych. To jest sprzeczne z tym wszystkim co jest zapisane w Biblii począwszy od Księgi Rodzaju, gdzie jest wyraźnie mowa o cudzie stworzenia świata przez Boga – stwierdził arcybiskup.



– Różne problemy ekologiczne, które dzisiaj występują są niewątpliwie przejawem czegoś, co domagałoby się jakiegoś głębokiego nawrócenia, aby uszanować to boże dzieło, które nam dał pan Bóg. Nie jest to jednak zaraz związane z tym, aby ulegać tym ruchom ekologicznym – powiedział duchowny.