Zmarła Alicja Mazurek, bohaterka akcji #WstawajAlicja

Nie żyje Alicja Mazurek, członkini lubelskiego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i wspólnoty ewangelizacyjnej Guadalupe. 19-latka w lutym ubiegłego roku uległa ciężkiemu wypadkowi samochodowemu, po którym lekarze nie dawali jej żadnych szans na przeżycie. Dwa tygodnie temu rodzice Alicji otworzyli pierwszy na Lubelszczyźnie ośrodek neurorehabilitacji. Jej historię przedstawili reporterzy TVP.

Na facebookowym profilu parafii św. Józefa w Lublinie pojawił się wpis poświęcony zmarłej. „Święto Świętej Rodziny odeszła do wieczności śp. Alicja Mazurek, która swoim życiem ukazała cud życia i stała się znakiem dla wielu ludzi, także tych, którzy byli daleko od Boga” – napisali lubelscy duszpasterze.



Alicja Mazurek była uczennicą Pallotyńskiego Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie. Działała również w strukturach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej oraz wspólnoty ewangelizacyjnej Guadalupe. Uczestniczyła także w Lubelskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę. Wśród przyjaciół była znana ze swojej radości i otwartości na innych.



19 lutego 2018 r. razem z Olafem, kolegą ze wspólnoty Gaudalupe, uległa wypadkowi samochodowemu. Kierujący pojazdem Olaf zginął na miejscu. Alicji lekarze także nie dawali wielkich szans. Przyjaciele nastolatki rozpoczęli modlitewny szturm do nieba w intencji uzdrowienia Alicji. Młodzi przygotowali specjalny grafik, w ramach którego każdy mógł wybrać czas, który chce poświęcić na modlitwę.



Nastolatka została poddana kilku operacjom, po leczeniu trafiła do warszawskiej Kliniki „Budzik”. Ze względu na wysokie koszty rehabilitacji, w ubiegłym roku powołano fundację #WstawajAlicja. W jej ramach odbyła się m.in. zbiórka pieniędzy w parafiach Archidiecezji Lubelskiej pod patronatem abp Stanisława Budzika, liczne koncerty, kiermasze czy inne inicjatywy. Historia Alicji stała się inspiracją wielu reportaży w polskich i zagranicznych mediach. teraz odtwarzane teraz odtwarzane Wstawaj Alicja!, 16.04.2019

Równocześnie do pozyskiwania funduszy trwały także akcje modlitewne, które przyczyniły się do nawrócenia wielu młodych osób. W intencji Alicji modlili się pielgrzymi zmierzający do najważniejszego regionalnego sanktuarium maryjnego w Wąwolnicy. Co miesiąc w archikatedrze lubelskiej sprawowano Eucharystię w jej intencji.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: KAI

15 grudnia w Turce koło Lublina uroczyście otwarto Ośrodek Neurorehabilitacji dla dzieci i dorosłych. Instytucja powstała z inicjatywy Agnieszki i Wojciecha Mazurków, rodziców Alicji. W placówce w ciągu godziny jednocześnie może być rehabilitowanych sześć osób, co daje dziennie około 30 pacjentów. Oprócz fizjoterapeutów, z chorymi pracować będą neurologopeda oraz psycholog.Alicja Mazurek zmarła 29 grudnia 2019 r. w uroczystość Świętej Rodziny. Jej pogrzeb odbędzie się 31 grudnia, o godz. 11 w kościele parafialnym pw. Św. Agnieszki na lubelskiej Kalinowszczyźnie.