Wyjątkowo wysokie ciśnienie. Na barometrach ponad 1040 hPa

Polska znajduje się pod wpływem wysokiego ciśnienia atmosferycznego. W niedzielę może ono wzrosnąć aż do 1045 hPa. Takiej wartości o tej porze roku nie było od lutego.

Do kraju dociera potężny wyż Wiltruda, który przynosi nam najwyższe wskazania barometrów, sięgające nawet 1045 hPA. Wyż przemieszcza się z zachodu na południowy wschód. Do tej pory najwyższe ciśnienie Polsce odnotowano w Suwałkach 16 grudnia 1997 r. Były to 1054 hPa.



Skok ciśnienia do takich wartości dla osób wrażliwych może być bardzo dokuczliwy. Możemy narzekać na zmęczenie i ospałość, brak energii i obniżenie nastroju. Możliwe są też bóle głowy, stawów. Wzrasta też ryzyko udaru mózgu.

W ciągu zaledwie 4 dni ciśnienie atmosferyczne wzrosło w Polsce nawet o 35 hPa.

Wraz z wyżem dociera do nas powietrze arktyczne.



Temperatura dziś w nocy spadnie poniżej zera niemal w całym kraju (z wyjątkiem wybrzeża): w środkowej Polsce termometry wskażą -4 st. C, na Podkarpaciu - 8 st. C, a na Podhalu nawet -11 st. C. W poniedziałek mróz utrzyma się już tylko w górach oraz części Lubelszczyzny, Małopolski i Podkarpacia.



Ostatnio ekstremalnie wysokie ciśnienie mieliśmy pod koniec lutego. W zachodniej części Polski barometry pokazały wówczas aż 1048 hPa.