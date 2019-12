Papież Franciszek zadał wiernym pytanie

Rodzina jest cennym skarbem. Trzeba zawsze ją wspierać i chronić – powiedział papież podczas spotkania z wiernymi w dniu Świętej Rodziny w Watykanie. Franciszek zadał też zgromadzonym pytanie. Odpowiedź nie była łatwa.

Zwracając się do tysięcy wiernych przybyłych na modlitwę Anioł Pański papież podkreślił: Święta Rodzina Jezusa „solidaryzuje się ze wszystkimi rodzinami świata zmuszonymi do wygnania, solidaryzuje się ze wszystkimi, którzy muszą porzucić swoją ziemię z powodu represji, przemocy, wojny”.



Jezus, Józef i Maryja „modlili się, pracowali, komunikowali się ze sobą” – zauważył Franciszek. Następnie dodał: „A ja się pytam: ty w twojej rodzinie umiesz komunikować się czy jesteś, jak młodzież przy stole, każdy ze swoim telefonem i czatuje?”.



– Przy takim stole jest cisza, jakby to była msza. Ale oni nie komunikują się ze sobą – stwierdził papież. Przekonywał, że trzeba „przywrócić dialog w rodzinie”.



– Ojcowie, rodzice, dzieci, dziadkowie i bracia muszą komunikować się ze sobą. To jest zadanie na dzisiaj, w dniu Świętej Rodziny – oświadczył.



Wezwał: „Niech Święta Rodzina będzie wzorem dla naszych rodzin, aby rodzice i dzieci wspierali się nawzajem w przylgnięciu do Ewangelii, fundamentu świętości rodziny”. Franciszek modlił się za wszystkie rodziny świata, zwłaszcza dotknięte cierpieniem i trudnościami.

Następnie odmówił modlitwę za ofiary sobotniego zamachu w Somalii. – Módlmy się do Boga za ofiary straszliwego zamachu terrorystycznego wczoraj w Mogadiszu w Somalii, gdzie w wyniku wybuchu samochodu pułapki zostało zabitych ponad 70 osób – mówił.