19-latek rzucił się z nożem na mundurowych. Policjanci odpowiedzieli strzałami

Policja zatrzymała agresywnego 19-latka, który miał zdemolować mieszkanie w Bytomiu w woj. Śląskim. Interwencja policji zakończyła się użyciem broni.

– Mężczyzna był agresywny i trzymał w ręce nóż. Policjanci wzywali go do odłożenia niebezpiecznego narzędzia, ale on nie wykonywał ich poleceń. Próbowali go także obezwładniać, ale w pewnej chwili 19-latek zaatakował policjantów, używając noża – powiedziała portalowi tvp.info podkomisarz Anna Lenkiewicz z Komendy Miejskiej Policji Bytomiu.



– Funkcjonariusze oddalili więc w jego kierunku strzały. Mężczyzna został ranny w nogę i natychmiast przewieziony do szpitala – zdradziła podkomisarz.



– Lekarz po opatrzeniu nogi stwierdził, że rana nie zagraża jego życiu. Wyraził zgodę, aby agresor został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Mężczyzna przebywa w nim do chwili obecnej – mówiła.

źródło: portal tvp.info

– 19-latkowi pobrano krew do badań, aby sprawdzić, czy był pod wpływem środków psychoaktywnych. Nie mamy informacji, aby był nietrzeźwy – przekazała podkomisarz.