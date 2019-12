Setki wypadków, dziesiątki zabitych. Świąteczny weekend na drogach

Tylko wczoraj na polskich drogach doszło do 32 wypadków, w których zginęło pięć osób, a 31 zostało rannych. W sumie od początku okresu świątecznego, czyli od wtorku do soboty, odnotowano 285 wypadków, w których życie straciły 34 osoby, a 347 odniosło rany.

Jak powiedział kom. Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji ogromnym problemem są nietrzeźwi kierowcy. – Wciąż wielu kierowców decyduje się wsiąść za kierownicę pomimo tego, że wcześniej spożywali alkohol. W tym czasie było to prawie 800 osób. Tylko podczas minionej doby było takich kierowców 141 – podkreślił.



Dlatego funkcjonariusze apelują do osób, które planują jazdę, a spożywali alkohol, by sprawdzili alkomatem trzeźwość i przekonali się, czy mogą bezpiecznie prowadzić auto.



Policjanci spodziewają się fali świątecznych powrotów po południu i wieczorem. Kom. Dawid Marciniak apeluje do pieszych, poruszających się po drogach, aby zachwali szczególną ostrożność.

źródło: IAR

Do godz. 22 potrwa policyjna akcja „Bezpieczny weekend – Boże Narodzenie”. O bezpieczeństwo kierowców i ich pasażerów dba około pięciu tysięcy funkcjonariuszy drogówki.