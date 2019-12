Doradca prezydenta: Szkoda, że nasz sąsiad snuje takie opowieści

II wojna światowa była wywołana przez dwa reżimy – hitlerowskie Niemcy i sowiecką Rosję. Te dwa kraje wzajemnie sobie pomagały. Sprawa od strony historycznej jest jasna – powiedział w „Woronicza 17” prezydencki doradca Paweł Sałek, odnosząc się do słów prezydenta Rosji.

Paweł Sałek powiedział, że Władimir Putin „dokonuje pewnej redefinicji polityki historycznej, próbując na własne potrzeby dokonywać wywoływania jakiejś dyskusji w Europie i we własnym kraju”.



– Dziś polityka historyczna kształtowana przez polski rząd podkreśla mocno wszystkie sprawy związane z tym, jaka naprawdę była historia związana z II wojną światową. To jest dzisiaj niedyskutowalne i oczywiste – zaznaczył.



Wskazywał, że II wojna światowa była wywołana przez dwa reżimy – hitlerowskie Niemcy i sowiecką Rosję. – Te dwa kraje napadem na Polskę wywołały II wojnę światową. Te dwie strony sobie wzajemnie pomagały. Sprawa od strony historycznej jest jasna. Szkoda, że nasz sąsiad snuje opowieści tego typu. One są bardzo niewłaściwe – mówił.



Przyczyną takiej polityki - według niego - jest to, że Polska wzmacnia swoją pozycję na gruncie polityki międzynarodowej i w UE, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa. Wskazywał m.in. na Inicjatywę Trójmorza i współpracę z państwami bałtyckimi. – To na pewno może boleć stronę rosyjską, ale z tymi faktami nie można dyskutować – mówił.



Z kolei posłanka SLD i rzeczniczka tej partii, Anna Maria Żukowska, pytana o to, czy Polska powinna ubiegać się o odszkodowania za szkody poczynione przez Rosję w Polsce odparła: „Czy to nie jest coś, do czego chciał nas sprowokować Putin?”. – Żebyśmy od razu zareagowali najpotężniejszym działem dyplomatycznym? To jest jednak mocarstwo atomowe, nie zapominajmy o tym. Chciałbym, żeby nasi dyplomaci zachowywali się profesjonalnie, nie strzelali od razu z haubicy – mówiła.

Prowadzący program zapytał rzeczniczkę SLD o wpis posła Lewicy Macieja Gduli, który napisał: „Cała wymiana ciosów z Putinem to majstersztyk dyplomatyczny. Nazwij kogoś wspólnikiem Hitlera. Dziw się, że odpowie, żeś sam hitlerowiec i antysemita. Nazwij go potem totalitarystą i stalinistą. Narzekaj na złe stosunki z Rosją”.



– Najlepiej osobiście go zapytać – przyznała Żukowska.



W ubiegłym tygodniu prezydent Rosji skrytykował wrześniową rezolucję Parlamentu Europejskiego dotyczącą wybuchu II wojny światowej. Putin przekonywał m.in., że we wrześniu 1939 r. Armia Czerwona w Brześciu nie walczyła z Polakami i w tym kontekście „niczego Polsce Związek Radziecki w istocie nie odbierał”.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info

Prezydent Rosji sformułował też zarzuty wobec przedwojennego polskiego ambasadora w Niemczech Józefa Lipskiego, który – według rosyjskiego prezydenta – miał obiecywać postawienie w Warszawie pomnika Hitlerowi, jeśli wysłałby on polskich Żydów na zagładę do Afryki.– Łajdak, antysemicka świnia, inaczej powiedzieć się nie da. W pełni solidaryzował się on (Lipski) z Hitlerem w jego antysemickim nastawieniu i, co więcej, obiecywał wystawić mu w Warszawie pomnik za niegodziwości wobec narodu żydowskiego – mówił Putin, uczestnicząc w posiedzeniu kolegium kierowniczego resortu obrony Rosji.W związku z wypowiedziami Putina w piątek ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andriejew został wezwany pilnie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Resort oświadczył, że Polska będzie reagowała zawsze, kiedy polskie imię będzie szkalowane. Politycy PiS takie słowa nazywali stalinowską narracją.