U wybrzeży Japonii znaleziono statek z ludzkimi szczątkami. Uciekinierzy z Korei Płn.?

U wybrzeży japońskiej wyspy Sado na wraku statku odkryto ciała pięciu osób i dwie odcięte ludzkie głowy. Poważnie uszkodzony statek zauważono w pobliżu północno–zachodniego brzegu wyspy w piątek, jednak dopiero w sobotę japońskim służbom udało się dostać na jej pokład.

Policja nie ujawniła czy zwłoki były poćwiartowane, czy też nie.



Według japońskich mediów rozkład w przypadku części szczątków był tak zaawansowany, że pozostały z nich jedynie szkielety albo tylko część tkanek miękkich, co ma wskazywać, że drewniana łódź, o długości ok. 7,6 metrów, pozostawała na oceanie przez dłuższy czas.



Mozliwe, że znaleziona łódź należała do uciekinierów z Korei Północnej. Świadczyć mają o tym napisy widoczne na jednej z burt.



To już druga w tym miesiącu „łódź widmo”, która została znaleziona u wybrzeży wyspy Sado.



Statki czy łodzie z Korei Północnej to nie nowość dla Japończyków. Rybacy i służby japońskie często napotykają łodzie, którymi Koreańczycy usiłują uciekać z ojczyzny, najczęściej jednak są one puste.





