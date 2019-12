Sikorski o dobrych relacjach polsko-rosyjskich. „Kiedyś Putin honorował Polskę”

Kiedyś prezydent Rosji Władimir Putin honorował Polskę na Westerplatte i w Katyniu, teraz wyzywa od kolaborantów. Strach pomyśleć jaki będzie kolejny pisowski sukces – napisał europoseł Platformy Obywatelskiej, były minister spraw zagranicznych w rządzie PO-PSL Radosław Sikorski. Polityk skomentował w ten sposób sytuację związaną z wypowiedziami prezydenta Rosji i jednoznaczną reakcję polskiej dyplomacji. No cóż, dziś faktycznie żadnemu polskiemu ministrowi nie przychodzi do głowy, by zapraszać Rosję do NATO – odpowiedział mu wicepremier Jarosław Gowin.

W ubiegłym tygodniu prezydent Rosji skrytykował wrześniową rezolucję Parlamentu Europejskiego dotyczącą wybuchu II wojny światowej. Putin wyraził m.in. ocenę, że przyczyną II wojny światowej był nie pakt Ribbentrop-Mołotow, a pakt monachijski z 1938 r.



Przekonywał m.in., że we wrześniu 1939 r. Armia Czerwona w Brześciu nie walczyła z Polakami i w tym kontekście „niczego Polsce Związek Radziecki w istocie nie odbierał”.



Na wypowiedzi Putina szkalujące polską historię odpowiedziało polskie MSZ, które wezwało rosyjskiego ambasadora w Polsce. Resort oświadczył, że Polska będzie reagowała zawsze, kiedy polskie imię będzie szkalowane. Politycy PiS takie słowa nazywali stalinowską narracją.



Słowa rosyjskiego prezydenta skomentował wicepremier Jarosław Gowin, nazywając działania Putina „histerycznym atakiem, wywołanym przejawem bezsilności”. Wpis Gowina skomentował z kolei Radosław Sikorski, były szef polskiej dyplomacji za rządów Donalda Tuska.



Sikorski napisał, że „kiedyś prezydent Rosji Władimir Putin honorował Polskę na Westerplatte i w Katyniu, teraz wyzywa od kolaborantów”. Przestrzegł też, przed kolejnym „pisowskim sukcesem”.

Kiedyś prezydent Putin honorował Polskę na Westerplatte i w Katyniu, teraz wyzywa od kolaborantów. Strach pomyśleć jaki będzie kolejny pisowski sukces.

Wydarzenia, o których pisze Sikorski, dotyczą lat 2007-2015, kiedy polską rządziła koalicja PO i PSL.



Przykładem jest wizyta Sikorskiego jako ministra spraw zagranicznych na Kremlu w 2009 r. Spotkał się tam z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem w celu omówienia strategicznych dla Polski decyzji. W tle przewijała się sprawa budowy w Gdańsku terminala Łukoilu oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy ministerstwami obrony a sztabami generalnymi Polski i Rosji. Wizyty na Kremlu ani Sikorski, ani Tusk nie konsultowali z ówczesnym prezydentem Lechem Kaczyńskim.



Sikorski uważał wówczas, że trzeba poszerzyć rosyjsko-polski dialog w różnych instytucjach, przede wszystkim na arenie wojskowej. Po spotkaniach rozpoczęły się rozmowy i nawiązano współpracę pomiędzy FSB (Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej) a Służbą Kontrwywiadu Wojskowego.



Z kolei w lutym 2010 r. Sikorski w artykule dla niemieckiego dziennika powiedział, że Rosja powinna należeć do Paktu Północnoatlantyckiego. – Wspólnie możemy wiele zyskać – przekonywał. Na spotkanie z Putinem do Moskwy w lutym 2008 r. poleciał ówczesny premier Donald Tusk.

No cóż, dziś faktycznie żadnemu polskiemu ministrowi nie przychodzi do głowy, by zapraszać Rosję do NATO...

Putin dwukrotnie przebywał z wizytą oficjalną wizytą w Polsce. Było to w połowie stycznia 2002 r. oraz we wrześniu 2009 r. na obchodach 70-lecia wybuchu II wojny światowej. W 2002 r. rosyjski przywódca spotkał się z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim i premierem Leszkiem Millerem.

Po oficjalnych obchodach na Westerplatte w 2009 r. Putin i Donald Tusk spotkali się na molo w Sopocie. W 2010 roku strona rządowa tłumaczyła, że rozmowa dotyczyła zbrodni katyńskiej, zaś już w 2012 roku ówczesny premier powiedział, że m.in. pokazywał Putinowi, swoją trasę do biegania.



W 2017 r. w Prokuraturze Krajowej Tusk zeznawał w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy sekcjach zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej. Mówił wówczas, że na molo z Putinem rozmawiali o krajobrazie i pogodzie”.



Rząd Tuska do „sukcesów” zaliczać może też umowę gazową podpisaną z Rosją, za którą odpowiedzialny był wówczas wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak. Według ekspertów Pawlak popełnił wtedy całą serię błędów, natomiast premier Donald Tusk miał akceptować jego posunięcia beż żadnych uwag. Umowa z Gazpromem na pierwotnych warunkach uzależniłaby Polskę od rosyjskiego gazu aż do 2037 r., jednocześnie przy bardzo niekorzystnych cenach tego surowca.

