Poseł Lewicy tłumaczy Putina. „To majstersztyk dyplomatyczny”

Cała wymiana ciosów z Władimirem Putinem to majstersztyk dyplomatyczny – kpił poseł Lewicy Maciej Gdula, komentując reakcję polskich władz na szkalujące naszą historię wypowiedź prezydenta Rosji. Dalej polityk tłumaczył zachowanie Putina. Z kolei w Polskim Radiu powiedział, że wrześniowa rezolucja PE o wybuchu II wojny światowej jest „niefortunna”.

Poseł Lewicy komentując ostatnie wypowiedzi prezydenta Rosji oznajmił, że „cała wymiana ciosów z Putinem to majstersztyk dyplomatyczny”. Skomentował tak działania polskiej dyplomacji, która zareagowała na słowa Putina.



„Nazwij kogoś wspólnikiem Hitlera. Dziw się, że odpowie, żeś sam hitlerowiec i antysemita. Nazwij go potem totalitarystą i stalinistą. Narzekaj na złe stosunki z Rosją” – analizuje poseł Lewicy. Następnie we wpisie zamieścił symbole flag Polski, Unii Europejskiej i Rosji pisząc trzykrotnie „brawo”.

Cała wymiana ciosów z Putinem to majstersztyk dyplomatyczny. Nazwij kogoś wspólnikiem Hitlera. Dziw się, że odpowie, żeś sam hitlerowiec i antysemita. Nazwij go potem totalitarystą i stalinistą. Narzekaj na złe stosunki z Rosją. Brawo ����, brawo �����, brawo ����! — Maciej Gdula (@m_gdula) December 28, 2019

Maciej Gdula powiedział w niedzielę w Polskim Radiu 24, że słowa prezydenta Rosji są odpowiedzią na wrześniową rezolucję Parlamentu Europejskiego. W dokumencie napisano, że przyczyną wybuchu wojny był pakt Ribbentrop-Mołotow. Maciej Gdula uznał, że ta rezolucja była niefortunna.– W tej rezolucji w bardzo łatwy sposób robi się szybkie połączenie między paktem Ribbentrop Mołotow, potem mówi się o dwóch totalitaryzmach, potem o obecnej agresji na Ukrainie. To jest instrumentalizowanie historii. To jest moim zdaniem zły kierunek. Ta eskalacja w polityce pamięci moim zdaniem jest po dwóch stronach – wskazał.W ubiegłym tygodniu prezydent Rosji skrytykował wrześniową rezolucję Parlamentu Europejskiego dotyczącą wybuchu II wojny światowej. Putin wyraził m.in. ocenę, że przyczyną II wojny światowej był nie pakt Ribbentrop-Mołotow, a pakt monachijski z 1938 r. Podkreślił też wykorzystanie przez Polskę układu z Monachium do realizacji roszczeń terytorialnych dotyczących Zaolzia. Przekonywał m.in., że we wrześniu 1939 r. Armia Czerwona w Brześciu nie walczyła z Polakami i w tym kontekście „niczego Polsce Związek Radziecki w istocie nie odbierał”.Putin sformułował też zarzuty wobec przedwojennego polskiego ambasadora w Niemczech Józefa Lipskiego, który – według rosyjskiego prezydenta – miał obiecywać postawienie w Warszawie pomnika Hitlerowi, jeśli wysłałby on polskich Żydów na zagładę do Afryki.– Łajdak, antysemicka świnia, inaczej powiedzieć się nie da. W pełni solidaryzował się on (Lipski) z Hitlerem w jego antysemickim nastawieniu i, co więcej, obiecywał wystawić mu w Warszawie pomnik za niegodziwości wobec narodu żydowskiego – mówił Putin, uczestnicząc w posiedzeniu kolegium kierowniczego resortu obrony Rosji.W związku z wypowiedziami Putina w piątek ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andriejew został wezwany pilnie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Resort oświadczył, że Polska będzie reagowała zawsze, kiedy polskie imię będzie szkalowane. Politycy PiS takie słowa nazywali stalinowską narracją.

Wpis posła Gduli skomentowali internauci. „Jaki jest sens tej wypowiedzi? Że MSZ ma nie reagować ostro na ewidentną prowokację? Pytam jako wyborca lewicy który chciałby się nie wstydzić swoich przedstawicieli” – napisał jedne z użytkowników.

Jak wy - Czerwoni kochacie Putina. Podzielacie jego rozpacz jakim jest rozpad ZSRR. Liczycie na to że się odrodzi, większy i silniejszy, a wy znów u niego podnóżkiem i u władzy. — Mar Sz (@MarSz20370226) December 28, 2019

Nie wiem, czy złe stosunki z putinowską Rosją to powód do zmartwienia. Bardziej martwić powinno, że taką samą nagonkę stosowano wobec Ukrainy przed inwazją — Maciej Jan Broniarz (@mjbroniarz) December 28, 2019

A to Beck podpisał pakt z Ribbentropem i 17 września 1939 Polska wraz z Niemcami napadła na ZSRR? �� — Dominika Cosic (@dominikacosic) December 28, 2019

Ok, to ja poproszę prościej: jaki jest sens tej wypowiedzi? Że MSZ ma nie reagować ostro na ewidentną prowokację? Pytam jako wyborca lewicy który chciałby się nie wstydzić swoich przedstawicieli — Sachin Araszkiewicz (@sachin_arasz) December 28, 2019

To co Pan napisał jest tak głupie, że nawet nie wiem gdzie zacząć. Pana zdaniem Rosja nie była wspólnikiem Hitlera czy najlepiej po prostu o tym nie mówić? — HS (@Pusher555) December 28, 2019

Nie, to Kaczyński współpracował z Hitlerem przecież, a ojciec Pana Gduli "wprowadzał" demokrację i Konstytucję, oraz współtworzył w służbach PRL-u "ruch oporu" :) Tak było, tak. Ogólnie przecież Polacy to Faszyści i w zasadzie Szoah to nasza robota. Obrzydliwe zdania Gdula. — Tomasz Jaskóła (@TJaskola) December 29, 2019

#wieszwiecej Polub nas