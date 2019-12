Specjalny pociąg na „Sylwestera Marzeń z Dwójką” wyruszył już z Dworca Centralnego z Warszawy. Zawiezie on pasażerów prosto do Zakopanego, gdzie już we wtorek na Równi Krupowej odbędzie się sylwestrowy koncert organizowany przez Telewizję Polską. Wśród pasażerów pociągu nie zabrakło również gwiazd. Sylwestrowym pociągiem podróżuje m.in. lider zespołu Boys – Marcin Miller.

