Kinga i Bartek stracili syna. Gdy chcieli go pochować, złodzieje ukradli urnę

Cypryjska policja poszukuje drewnianej urny z prochami dziewiętnastoletniego Dennisa Bednarza. Chłopak zmarł latem w wypadku w Szwecji, gdzie mieszkał wraz z matką i ojcem. Rodzice skremowali jego szczątki, a prochy planowali rozrzucić nad morzem na Cyprze.

Kinga i Bartek Bednarzowie mieszkają w Szwecji od 2007. Założyli firmę sprzątająca, stać ich było na podróże, w czasie których, jak mówili, przeżywali z dziećmi piękne chwile. Latem 2019 r. ich 19-letni syn Dennis zginął w wypadku. Pod koniec roku wybrali się na Cypr, chcąc w tym miejscu zamknąć zły rok, a prochy syna wrzucić do morza.



– Tu jest bardzo piękne wybrzeże, a Dennis uwielbiał morze. Wszyscy sądziliśmy, że to będzie odpowiednie zakończenie tego strasznego roku – powiedziała Kinga Bednarz.



Gdy Bednarzowie zatrzymali się na kawę w restauracji nieopodal plaży, na której miała odbyć się uroczystość z udziałem dziadków i rodzeństwa Dennisa, ktoś włamał sie do ich samochodu. Zabrał urnę z prochami nastolatka i trzy inne torby. Pozostałe rzeczy, jak mówią rodzice, nie są istotne. Chodzi tylko o szczątki syna.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: theguardian.com

– Rabusie dopuścili się zupełnie bezrozumnego czynu. Zabrali z wypożyczonego samochodu urnę, która nie przedstawia dla nich żadnej wartości, a dla rodziny ogromną. Dajemy z siebie wszystko, prowadzimy działania, by odzyskać urnę - zapewnił rzecznik policji w Limassol, Jannis Sotiriadis.Rodzice za informację, która pomoże w odnalezieniu szczątków ich syna oferują 200 euro.