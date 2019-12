„The Voice Senior”. Oto najlepsze głosy wśród polskich seniorów

Poznaliśmy najlepsze głosy wśród polskich seniorów. Siostry Szydłowskie: Elżbieta, Krystyna i Jolantya wygrały pierwszą edycję muzycznego show „The Voice Senior”. W nagrodę otrzymały 50 tys. zł, wycieczkę marzeń oraz zaproszenie do występu podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką. Laureatki zaprezentowały podczas programu swoją interpretację znanego utworu Betty Everett „The Shoop Shoop Song (It's In His Kiss)” z 1964 r.

– Ponieważ ten program jest spełnieniem marzeń wszystkich państwa, to nie mam innego wyjścia niż zaprosić zwyciężczynie na Sylwestra Marzeń do Zakopanego – powiedział prezes TVP Jacek Kurski, gratulując laureatkom programu.



Podczas rozmowy z TVP Info jedna z sióstr Szydłowskich, Elżbieta, przyznała, że udział i zwycięstwo w historycznej edycji „The Voice Senior” to nieprawdopodobne emocje.



– Jeszcze nie wierzymy w to, że wygrałyśmy tak wspaniały program, jakim jest „The Voice Senior”. Może mnie pani uszczypnąć – mówiła Elżbieta Szydłowska rozmawiając z dziennikarką programu „Info Wieczór”.



– Dziękujemy telewidzom z całego serca za głosy. Dziękujemy również tym, którzy na nas nie głosowali, ale poświęcili czas oglądając ten program – dodała.

źródło: TVP Info

– Zawsze czekałam na coś ważnego. Nie wiedziałam jeszcze do końca na co, ale jak trafiłyśmy do tego programu, stwierdziłyśmy : to jest to. Zaczyna się nowy etap życia. W tym wieku. Będziemy pracować, będziemy śpiewać. Spełniłyśmy swoje marzenia. Zawsze chciałyśmy śpiewać razem, w trójkę – wyznała jej siostra, Krystyna.Laureatki „The Voice Senior” zaprosiły telewidzów do TVP2 na „Sylwestra Marzeń” – To będzie wystrzałowy Sylwester – zapewniły.