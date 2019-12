10 najciekawszych materiałów wideo roku. Kidawa-Błońska: Będę premierem

W związku z nadchodzącym Nowym Rokiem przypominamy nasze najciekawsze materiały wideo z mijających 12 miesięcy. 2019 r. zapamiętamy go m.in. z kampanii wyborczych. W tej parlamentarnej Małgorzata Kidawa-Błońska została ogłoszona kandydatką na premiera, choć nie zasiadała nawet w gabinecie cieni PO. Pytaliśmy o to wicemarszałek Sejmu. – Będę premierem polskiego rządu, a nie szefem gabinetu cieni – odpowiedziała portalowi tvp.info. Jak wiadomo, premierem Kidawa-Błońska nie została; teraz walczy o prezydenturę.

Premierem pozostał natomiast Mateusz Morawiecki, który uzyskał mandat posła dzięki prawie 134 tys. głosom. Towarzyszyliśmy kampanii szefa rządu na Śląsku.



– Zależy nam przede wszystkim na tym, żeby zarówno pracownicy, jak i przedsiębiorcy mieli jak najlepsze warunki do tworzenia, do swojej pracy, bo pracują czasami bardzo ciężko, po wiele godzin dziennie i to jest ta rodząca się polska klasa średnia. Prawo i Sprawiedliwość jest partią rodzącej się polskiej klasy średniej. Coraz większej polskiej klasy średniej – mówił nam wtedy premier Morawiecki.



Być może opozycja poradziłaby sobie lepiej w wyborach, gdyby nie słabe oceny jej kampanii wyborczej. Spot Prawa i Sprawiedliwości z Januszem Rewińskim w roli głównej, w którym Zjednoczona Prawica ostrzegała przed skutkami powrotu do władzy opozycji, chwalił nawet poseł Platformy Obywatelskiej Grzegorz Furgo.



– Ja znam Janusza Rewińskiego, zawsze, kiedy go oglądam, powoduje on uśmiech na twarzy, bo to świetny aktor. Spot niezły warsztatowo. Mogę pogratulować – stwierdził poseł PO.



Politycy Lewicy od lat mówią o parytetach. Podczas wrześniowej konferencji prasowej kandydatki na posłanki chwaliły się podpisaniem „Paktu dla kobiet”. To 10 postulatów, wśród których znalazło się m. in. prawo do przerywania ciąży do 12 tygodnia.

– Nasza propozycja to również parytety we władzach publicznych. Po to, żeby kobiety mogły zadbać o nasze prawa tam, gdzie jest władza i zapadają decyzje – ogłosiła Magdalena Biejat z Partii Razem.



– Padły słowa o parytetach, a dlaczego na listach Lewicy tylko 14 „jedynek” na 41 okręgów przypadło kobietom? – spytaliśmy uczestniczki konferencji. Odpowiedziała Marcelina Zawisza z Razem.



– To porozumienie (SLD, Wiosny i Razem – red.) było bardzo trudne do osiągnięcia; udało się je osiągnąć. Myślę, że warto mówić o tych kobietach, które na listach się znalazły – powiedziała kandydatka partii Razem do Sejmu.



Po czterech latach nieobecności na Wiejskiej Lewicy udało się wrócić do Sejmu. Wśród 49 członków jej klubu parlamentarnego pań jest 21. Nie wszystkie od razu poczuły się w Sejmie jak ryba w wodzie.

– Ilu jest posłów? Pytanie, na które odpowiedź powinni znać wszyscy licealiści po lekcjach wiedzy o społeczeństwie, zadaliśmy Darii Gosek-Popiołek, posłance z Partii Razem. – Nie wiem, nie pamiętam, przepraszam. Naprawdę zapomniałam – odpowiedziała, próbując chować zawstydzoną twarz.

Nasz quiz z podstawowej wiedzy o Sejmie sprawił też trudność debiutantowi z Koalicji Obywatelskiej, posłowi Franciszkowi Sterczewskiemu. – Co to jest prezydium Sejmu? – zapytaliśmy parlamentarzystę. – Przepraszam, czy możemy teraz zrobić przerwę? Chcę dokończyć kawę. Zaraz wracam – odpowiedział portalowi tvp.info.



Problemów z obroną reformy rządu Donalda Tuska polegającej na podniesieniu wieku emerytalnego nie miał natomiast poseł KO Zbigniew Konwiński.



– Myśmy rzeczywiście kilka lat temu podjęli bardzo trudną decyzję o podniesieniu wieku emerytalnego. Niestety przyszli po nas populiści i to zniweczyli. Przypomnę, że tamto podniesienie było rozłożone na 20 lat – powiedział portalowi tvp.info.



Choć prezes PiS Jarosław Kaczyński na początku IX kadencji liczył, że formuła „totalnej opozycji” się wyczerpała, to chyba nic z tych rzeczy. Podczas wystąpienia premiera wielu posłów opozycji krzyczało i buczało.



– Buczenie było, bo poseł debiutant Mateusz Morawiecki przekroczył o blisko dziewięć minut swój czas antenowy – tłumaczył kolegów poseł KO Michał Szczerba.

Wraz z Lewicą do Sejmu wróciły też spory światopoglądowe, które były znakiem rozpoznawczym Ruchu Palikota. Magdalena Biejat opowiedziała się przeciwko krzyżowi, który wisi na sali plenarnej. Wsparła ją Joanna Scheuring-Wielgus, do niedawna w Nowoczesnej i kolejnych partiach Ryszarda Petru, ostatnio związana z Lewicą.



– Miejsca świeckie są miejscami świeckimi i w takich miejscach nie powinno być symboli religijnych – mówiła nam posłanka Lewicy. Czy Lewicy przeszkadzają też choinki? – Choinki nie są religijne, choinki są świeckie. Przypomnę, że ta tradycja pochodzi z Niemiec – odparła parlamentarzystka.



Do Sejmu wrócił głos nie tylko tzw. nowoczesnej lewicy, ale także tej postkomunistycznej. – Uważa pan, że był w Polsce komunizm? Rekomenduję panu, żeby pan pojechał na przykład do Korei Płn. Tam jest komunizm, a w Polsce był realny socjalizm, było PRL – próbował przekonywać nas wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.



Przewodniczący z SLD z uporem zapewniał też, że nie tylko żołnierze Armii Czerwonej gwałcili kobiety w czasie II wojny światowej. – Odsyłam pana bardzo ciepło do bardzo dużego analitycznego artykułu w „Na Temat”, który opisuje gwałty żołnierzy amerykańskich, francuskich, rosyjskich na terenie niemieckim – mówił. Przedstawiciele PO nie wypowiadali się równie chętnie na temat Artura W., byłego już członka tej partii i burmistrza warszawskiej dzielnicy Włochy, który został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne na gorącym uczynku, podczas przyjęcia łapówki od tureckiego biznesmena.

O to, czy oznacza poważne kłopoty dla stołecznej PO, spytaliśmy posła Sławomira Neumanna. – Nie – odpowiedział krótko i szybko wszedł do pomieszczeń zajmowanych przez klub parlamentarny PO, zamykając za sobą drzwi.



Na ujawnionych wcześniej taśmach Neumann jeszcze jako szef klubu parlamentarnego PO mówił, że ewentualne zarzuty korupcyjne wobec związanych z jego partią samorządowców „na nikim nie będą robić wrażenia”, a ewentualne kłopoty prezydenta Tczewa „sąd może wypierd***ć w kosmos”.



Irytacji po pytaniach o burmistrza Włoch nie kryła też posłanka KO Iwona Śledzińska-Katarasińska, z którą rozmawialiśmy pod koniec października.



– Mieliśmy rozmawiać o tych, którzy odeszli. O ile wiem, pan Artur W. żyje – mówiła nam. Parlamentarzystkę zirytowało, że nie została przez nas uprzedzona o pytaniach dotyczących burmistrza Włoch. Myślała, że jedynym tematem rozmowy będą wspomnienia o zmarłych. – Kto pana zawodu uczył? – dopytywała zbulwersowana.



Zanim obecna posłanka przeszła na stronę antykomunistycznej opozycji, była członkinią PZPR i jako dziennikarka pisała antysemickie artykuły. Publikowała w „Głosie Robotniczym”, wspierając politykę rządu PRL w 1968 r.