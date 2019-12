Ogień znów doprowadził do śmierci. Kolejny pożar w stolicy

Do pożaru mieszkania na warszawskim Międzylesiu doszło wieczorem drugiego dnia świąt. Jak poinformował kpt. Wojciech Kapczyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, zginął 65-letni mężczyzna, który przebywał w lokalu.

Dyżurny Komendy Miejskiej PSP przekazał, że ok. godz. 20 straż pożarna otrzymała zgłoszenie z którego wynikało, że z okien mieszkania na I pierwszym piętrze w budynku przy ulicy Żegańskiej wydobywa się dym.



– Na miejsce przybyły trzy zastępy straży pożarnej. Pożar ograniczył się do jednego pomieszczenia w lokalu na I piętrze. Na miejscu znaleźliśmy zwęglone zwłoki 65-letniego mężczyzny – przekazał kpt. Kapczyński.



Dyżurny dodał, że według statystyk straży pożarnej, to już czwarta ofiara pożarów w Warszawie w okresie świąt Bożego Narodzenia.

