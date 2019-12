„Kevin sam w Nowym Jorku” ocenzurowany. Wycięli scenę z Trumpem

Jeszcze kilka dni temu prezydent USA Donald Trump chwalił się swoim udziałem w kultowej amerykańskiej produkcji z 1992 roku. Teraz okazuje się, że kanadyjska stacja CBC wycięła z filmu fragment, w którym pojawia się obecny amerykański przywódca.

„Kevin sam w domu” i „Kevin sam w Nowym Jorku” to amerykańskie filmy fabularne w reżyserii Chrisa Columbusa, które od lat pojawiają się na ekranach telewizorów w okresie Bożego Narodzenia. W tym drugim obrazie Donald Trump wystąpił w scenie z hotelu Plaza – zagrał mężczyznę, którego Kevin McCallister pyta o drogę.



Okazuje się, że nie wszyscy chcą pamiętać o roli Trumpa w filmie. Scenę z jego udziałem usunęła kanadyjska telewizja CBC, główny nadawca publiczny w tym kraju, co szybko zostało zauważone przez widzów i stało się gorącym tematem na Twitterze.



W odpowiedzi na głosy krytyki przedstawiciele CBC zapewniają, że cięcie nie miało nic wspólnego z polityką, a film trzeba było skrócić ze względu na konieczność wyemitowania reklam. O swoim udziale w kultowym filmie prezydent USA mówił kilka dni temu podczas spotkania z amerykańskimi żołnierzami. – Wystąpiłem w filmie „Kevin sam w Nowym Jorku”; wiele osób wspomina o tym co roku, zwłaszcza w okolicach świąt – powiedział Trump.



– To wielki hit świąteczny – jeden z największych. Więc to zaszczyt być zaangażowanym w coś takiego – mówił prezydent.



