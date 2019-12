„Polacy odrzucili podszepty, by odrzucić tradycję i spędzać Święta inaczej”

– Polacy odrzucili podszepty, żeby spędzać Święta inaczej. W prasie była masa podpowiedzi, żeby wyjechać, zapomnieć, odrzucić wszelkie tradycje, uwolnić od tego dziedzictwa przeszłości – mówił w TVP Info publicysta Michał Karnowski. – Jak mówią badania CBOS-u, Święta Bożego Narodzenia kojarzą się przede wszystkim z rodziną, a po drugie z religijnością. To dwie podstawowe wartości – dodawał również obecny w studio prof. Henryk Domański.

Socjolog przypomniał, że według innego z badań 90 proc. respondentów zadeklarowało, że będzie spędzać Święta Bożego Narodzenia z rodziną. Jak podkreślał „tradycja jest właściwie niezmienna, jej elementy się stale, co roku powtarzają”.



– Urok Świąt polega na tym, że jest to uspokojenie na kilkadziesiąt godzin. Jest to ważne, wszyscy się na to godzimy – mówił, dodając, że w Polsce katolicyzm sprawia, że Polacy przywiązują szczególną rolę do tego czasu.



– Boże Narodzenie to najbardziej polskie z polskich świąt, najbardziej rodzinne z rodzinnych, rzadko kiedy czujemy się tak mocno ogniwem łańcucha pokoleń, trwającego ponad tysiąc lat. Myślę, że to jest piękne. Cudowne są te święta współcześnie, ale jak oglądamy się za siebie, to widzimy wspaniały dorobek wielu pokoleń Polaków – mówił Michał Karnowski.



Jak dodawał publicysta, zarówno w okresie komunizmu, jak i w ciągu ostatnich 30 lat, kiedy w przestrzeni publicznej dominował liberalizm, Polacy okazali się oporni na pokusę odejścia od tradycji.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info

– Polacy odrzucili podszepty, żeby spędzać Święta inaczej. W prasie była masa podpowiedzi, żeby wyjechać, zapomnieć, odrzucić wszelkie tradycje, uwolnić od tego dziedzictwa przeszłości – mówił Karnowski.– Jednak wybieramy to, by być razem, by odwiedzić żłóbek, by być na pasterce, by pójść pierwszego dnia Świąt do kościoła – dodał.