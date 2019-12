Pierścieniowe zaćmienie słońca. Obserwowały je miliony mieszkańców Azji

Mieszkańcy państw leżących w pasie od Arabii Saudyjskiej i Omanu do Indii i Singapuru mogli w czwartek obserwować rzadko występujące zjawisko pierścieniowego zaćmienia Słońca. Zaćmienie takie występuje, gdy Księżyc nie jest wystarczająco blisko Ziemi, aby całkowicie zasłonić tarczę Słońca i pozostawia widoczny cienki pierścień dysku słonecznego.

Takie zaćmienia zdarzają się raz lub dwa razy w roku i za każdym razem są widoczne tylko z wąskiego pasa terenu. W zależności od warunków pogodowych tegoroczne zjawisko astronomiczne miało być widoczne z obszaru Bliskiego Wschodu, południowych Indii i krajów Azji Południowo-Wschodniej oraz na północnym Pacyfiku.



Setki astronomów-amatorów i fotografów zgromadziły się m.in. w porcie w Singapurze, by obserwować zjawisko. W Indiach ludzie zebrali się na plażach w stanie Tamil Nadu. W położonym na wschodzie Indii stanie Odisha ogłoszono dzień wolny od pracy w urzędach państwowych, sądach, szkołach i na uczelniach. W New Delhi w obserwacji zaćmienia przeszkodziły chmury i smog, a premier Narendra Modi wyraził z tego powodu niezadowolenie w mediach społecznościowych.



Następne pierścieniowe zaćmienie Słońca – w 2020 roku – będzie widoczne w pasie od Afryki do północnej Azji, kolejne – w 2021 roku – tylko w Arktyce i w części Kanady, na Grenlandii i na rosyjskim Dalekim Wschodzie.

These are the best images captured for the partial and annular eclipse of the #sun today from various Arab countries ��❤ pic.twitter.com/9A9wEx5Owd