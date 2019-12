Sondaż: PiS nadal na czele, KO traci

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się dziś, PiS wygrałoby je z podobnym wynikiem jak w październiku. Poparcie tracą KO i PSL, zyskują Lewica i Konfederacja – wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu”.

Wybory wygrałby PiS z wynikiem 43,45 proc. To niemal taki sam wynik jak w wyborach z października. Druga byłaby Koalicja Obywatelska, na którą chęć oddania głosu deklaruje 25,51 proc. Ankietowanych – to o dwa punktu procentowe mniej niż w minionych wyborach. Na podium znalazłaby się też Lewica, z wynikiem 14,39 proc., czyli o dwa punkty procentowe więcej niż wyborach.



Dalej byłyby PSL z wynikiem 8,10 proc. (w wyborach było to 8,55 proc.) i Konfederacja z wynikiem 8,03 proc. (w wyborach – 6,81 proc).

