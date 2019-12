Szabasówka zalała remontowany most

Intensywne opady deszczu przed świętami sprawiły, że wylała rzeka Szabasówka na południu Mazowsza. W gminie Pawłów woda zalała remontowany most na drodze wojewódzkiej numer 727.

Dziennik „Echo Dnia” informuje, że zamontowane rury nie poradziły sobie z wypompowaniem wzbierającej wody i potrzebna była interwencja straży pożarnej. Na szczęście nie doszło do zalania pobliskich gospodarstw.



Na miejscu pracowali strażacy z Szydłowca, Pawłowa, Chlewisk, Dobruta i Woli Lipienieckiej.



Remontowany most to element przebudowy DW 727. Wyremontowany będzie tam ponad 6-kilometrowy odcinek, biegnący z miejscowości Zielonka do Chlewisk. Inwestycja opiewająca na 38,4 mln zł ma być zakończona w maju przyszłego roku. Nie wiadomo, czy zalanie mostu spowoduje opóźnienia.

#wieszwiecej Polub nas