Piruety w powietrzu. Policyjna kamera nagrała groźny wypadek [WIDEO]

Zabezpieczający wypadek na autostradzie A4 policjanci nagrali kolejny, wyglądający bardzo groźnie. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Do bardzo groźnie wyglądającego incydentu doszło drugiego dnia świąt przed południem na 406. km autostrady A4 w kierunku Rzeszowa. Radiowóz stał na pasie awaryjnym, gdzie zabezpieczał wcześniejsze zderzenie, w którym doszło do dachowania.



Nagle zza zakrętu wyskoczył samochód, odbił się od skarpy i przeleciał kilkanaście metrów w powietrzu, obracając się. Na szczęście nikomu nic się nie stało.



Policja opublikowała nagranie ku przestrodze i apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności oraz dostosowywanie prędkości, z jaką się poruszamy, do warunków na trasie.





