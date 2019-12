Japończycy odchodzą od wspólnego picia po pracy. Powodem oskarżenia o mobbing

Zakorzenione w japońskiej kulturze zakrapiane spotkania z kolegami z pracy i przełożonymi stają się w niektórych firmach coraz rzadsze. Według komentatorów szefowie obawiają się, że zostaną posądzeni o mobbing, o którym w Japonii mówi się coraz głośniej.

– (Na początku) czułem presję, że muszę pić więcej, że muszę dogonić innych – wspomina w rozmowie z BBC swoją pierwszą taką imprezę 28-letni Riku Kitamura. Pracował wtedy w firmie zajmującej się badaniem rynku, a jego zespół regularnie spotykał się wieczorami przy alkoholu.



„Nomikai”, czyli zakrapiane spotkania, od dawna uważane są w Japonii za kluczowy sposób budowania bliskich relacji z kolegami z pracy i przełożonymi. Wypijany na nich alkohol rozluźnia atmosferę i umożliwia swobodniejszą rozmowę.



Jednak w niektórych miejscach pracy spotkania te stają się obecnie coraz rzadsze, co odbiera wielu pracownikom możliwość, z jakiej tradycyjnie korzystali, by lepiej poznać swoich szefów – pisze na portalu BBC.



Brytyjska stacja łączy spadek popularności „nomikai” rosnącymi obawami o wykorzystywanie wyższej pozycji w celu nękania podwładnych. Ten rodzaj mobbingu – określany w Japonii terminem „power harassment” lub „pawahara” – może przybierać różne formy: od izolowania danej osoby od współpracowników, przez publiczne drwiny, aż po fizyczne napastowanie.

#wieszwiecej Polub nas

– Zmuszanie ludzi, by chodzili na zakrapiane imprezy, bywa oceniane jako power harassment (...) Dawniej zdarzało się to cały czas. Było częścią normalnej kultury korporacyjnej w Japonii, ale teraz bywa uznawane za power harassment – powiedziała BBC socjolożka z Uniwersytetu Języków Obcych w Kioto, Kumiko Nemoto.„Pawahara” to jeden z powszechnych i niekiedy tragicznych w skutkach problemów trapiących japońskie miejsca pracy, które znane są również ze zmuszania pracowników do wykonywania olbrzymiej liczby godzin nadliczbowych i przypadków „karoshi” – śmierci z przepracowania. Japoński rząd zamierza w przyszłym roku wprowadzić przepisy zabraniające „pawahara”, ale część krytyków twierdzi, że proponowana przez władze definicja tego procederu jest zbyt wąska.

Tymczasem publiczna debata na temat mobbingu i zabiegi rządu sprawiają, że niektórzy menedżerowie niechętnie zapraszają już podwładnych na zakrapiane spotkania po pracy. Według Kitamury w ciągu ostatnich trzech lat szefowie dawali jasno do zrozumienia, że udział w imprezach nie jest obowiązkowy. „Zdecydowanie czuję, że menedżerowie nie naciskają, starają się unikać ryzyka” – powiedział.



Zmianę nastawienia potwierdził w rozmowie z BBC 47-letni menedżer pracujący w firmie handlowej, Tats Katsuki. Jego zdaniem Japończycy niepokoją się teraz o wszelkie rodzaje nękania, w tym mobbing i molestowanie seksualne, a ludzie „cały czas są teraz wyrzucani z pracy za takie rzeczy”.



Katsuki podkreślił, że sytuacja diametralnie zmieniła się od czasu, gdy dwie dekady temu sam zaczynał karierę. Panowała wtedy „inna mentalność”, a Katsuki pił w Tokio z kolegami z pracy nawet cztery razy w tygodniu. – Szef mówił: „Jesteś teraz wolny? Chodźmy”. Naprawdę nie było sposobu, żeby odmówić – wyznał mężczyzna.



Jego pokolenie weszło na rynek pracy po pęknięciu bański spekulacyjnej i załamaniu japońskiej gospodarki we wczesnych latach 90. XX wieku. Zakończyła się wówczas epoka zbytku i ekstrawagancji, a rozpoczął okres stagnacji ekonomicznej, znany jako stracona dekada. Koncepcja „pracy na całe życie” zaczęła tracić na znaczeniu, a wśród zatrudnionych pojawiło się więcej osób pracujących na część etatu i kobiet, co z kolei uruchomiło zmiany w tradycyjnej organizacji zakładów.



Nemoto oceniła, że przed pęknięciem bańki picie było uznawane za przedłużenie pracy. Od tamtej pory zmieniło się jednak otoczenie biznesowe, a także wymagania stawiane pracownikom, w tym dotyczące spotkań towarzyskich z szefem.

Według Katsukiego ilość alkoholu wypijanego w związku z pracą spadła, podobnie jak liczba szefów, którzy zapraszają podwładnych na imprezy. Częściowo wynika to jego zdaniem z obaw, że ktoś posądzi ich o mobbing lub złoży na nich skargę. „Ludzie nie są nawet pewni, czy mogą powiedzieć do pracownicy: »zmieniłaś fryzurę«. Mniej się rozmawia, ponieważ ludzie boją powiedzieć coś”, co zostanie uznane za nękanie - powiedział.



Szefowie starają się przystosować do nowych warunków, tymczasem część młodych pracowników czuje się wykluczona i ocenia, że obawy wywołały nadmierną reakcję – pisze BBC. Zdaniem Kitamury, który jest teraz menedżerem projektów w firmie zajmującej się badaniem rynku, nowo zatrudnieni „czują się, jakby nie byli już zapraszani do picia”.



– Czują się wykluczeni. Picie to wciąż narzędzie społeczne (...) by naprawdę zbliżyć się do szefa. Rozmawiają teraz z menedżerami i mówią: hej, dlaczego nie zapraszasz mnie na imprezę z alkoholem? – powiedział 28-latek. Dodał, że choć jako nowo przybyły odczuwał presję, by chodzić na spotkania, to jednak picie sprawia mu przyjemność i chce być uwzględniony.



Profesor zarządzania międzynarodowego z Uniwersytetu Sophia w Tokio Parissa Haghirian podkreśliła, że w Japonii wspólne picie i jedzenie są ważne dla budowania więzi. – Ludzie w Japonii lubią pić. Picie i palenie uważane są za rozluźniające. Nie mają tak złych konotacji – mówi. – Chodzi o to, żeby robić to razem, to bardzo ważne, żeby być tego częścią – dodaje.