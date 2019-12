Tatuaże ryzykowne w Afganistanie. Mogą grozić śmiercią

Afganka Suraja Szahidi, właścicielka studia tatuażu w Kabulu, prowadzi samodzielnie działalność od półtora roku. Jej praca to ogromne ryzyko, bo talibowie grożą jej śmiercią. Tatuaże uznawane są przez konserwatystów za przejaw ekspansji kultury zachodniej.

Suraja wielokrotnie już otrzymywała pogróżki w związku ze swoją pracą. To dlatego, że jako samotna kobieta pracuje z mężczyznami, co w Afganistanie nie jest tolerowane – podaje agencja Reutera.



Swój biznes uruchomiła około półtora roku temu. Na klientów nie narzeka, choć ma świadomość, że w ultrakonserwatywnym kraju, jakim jest Afganistan, tego typu praca nie spotka się nigdy z pozytywnymi opiniami wśród lokalnej społeczności.



– Ludzie w Afganistanie twierdzą, że robienie tatuaży to haram – mówi 26-latka, nawiązując do określenia, które oznacza sprzeciwianie się zasadom islamu. – Dla mnie nie ma znaczenia, czy robię tatuaż kobietom, czy mężczyznom. Dla mnie to po prostu praca – podkreśla. Dodaje, że kobiety takie jak ona starają się walczyć o swoje prawa i niezależność w kraju, gdzie ogranicza się ich rolę w społeczeństwie poprzez np. dostęp do edukacji.

Według oficjalnych danych blisko 40 proc. Afganek zabrania się chodzić do szkoły, a ponad 20 proc. dziewczynek kończy edukację na 6 klasie szkoły podstawowej.Suraja rozwiodła się z mężem osiem lat temu, gdy była w ciąży; teraz mieszka z synem u rodziców. Ojciec 26-latki wspiera ją w pracy. – Wspieram swoją córkę jak tylko mogę i jestem dumny z tego, jak bardzo stara się walczyć z tabu, jakim jest robienie tatuaży w naszym kraju – mówi 58-letni Husajn.Tatuaże były niegdyś powszechne na niektórych obszarach wiejskich w Afganistanie, szczególnie wśród pasztuńskich i hazarskich kobiet. To jednak przeszłość, aktualnie w Afganistanie nie patrzy się przyjaźnie na osoby z malunkami na skórze. Tatuaże uznawane są bowiem przez konserwatystów za przejaw ekspansji kultury zachodniej.

Niebezpieczna moda



Wykonawcy tatuaży twierdzą, że popyt na zdobienie swojego ciała wśród młodego pokolenia w ostatnim czasie zdecydowanie wzrósł. Klienci chcą wykonywać coraz bardziej ekstrawaganckie projekty. Wraz z rozprzestrzeniającą się modą na tatuaże wzrosła też liczba powstających w Kabulu salonów. Nadal jednak duża część osób boi się robić sobie tatuaże z powodu strachu przed talibami.



23-letni Omid Nori, który na swoim ciele ma już 16 tatuaży, mówi, że boi się, że jeśli talibowie powrócą, odetną mu ręce i nogi. Mężczyzna ostatni tatuaż zrobił sobie w salonie należącym do byłego żołnierza afgańskiej armii Nazira Mosawiego. Mosawi prawie codziennie otrzymuje pogróżki przez telefon i na swoim profilu na portalu społecznościowym. Grożące mu osoby żądają, aby zamknął swoje studio, bo inaczej go „pobiją i spalą salon”.



– Ja jednak nie mogę przestać robić tego, co kocham (...). Nie ucieknę też z kraju. Tu się urodziłem i to jest moja ojczyzna – podkreśla Mosawi.



Z kolei Suraja Szahidi powiedziała, że oprócz pracy w swoim studiu tatuażu zapisała się na studia na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Kabulskim. – Bycie kobietą w Afganistanie wymaga odwagi. Jestem z siebie dumna, ponieważ mam tą odwagę – podkreśliła.