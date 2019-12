Rabiej do abpa Jędraszewskiego: Idź do diabła, tam twoje miejsce

„Nie ma dziś gorszej zarazy w cywilizowanym świecie niż ci, którzy kwestionują konieczność dbania o naszą planetę i jej ochronę. Jędraszewski, idź do diabła, tam jest twoje miejsce” – napisał na Twitterze wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej. Skandaliczne słowa polityka nawiązują do wypowiedzi duchownego dotyczącej ekologizmu.

Do swojego wpisu Rabiej dołączył zdjęcie płonącego lasu w Australii, zaznaczając, że kataklizm jest – jego zdaniem – pośrednio spowodowany przez działalność człowieka. Zdaniem wiceprezydenta Warszawy ludzie kwestionujący konieczność dbania o środowisko są dziś „najgorszą zarazą”. Z taką postawą został powiązany abp Marek Jędraszewski, mimo że w komentowanym przez Rabieja wywiadzie podkreślał konieczność ochrony przyrody.



Słowa arcybiskupa padły dzień wcześniej w Telewizji Republika. W trakcie rozmowy był pytany m.in. o to, czy ekologizm stoi w sprzeczności z naukami Kościoła Katolickiego, a dokładniej o manifest, który podpisała między innymi szwedzka aktywistka Greta Thunberg, w którym jedną z tez ma być to, że patriarchat jest przyczyną globalnego ocieplenia.

Z perspektywy dotkniętej ogniem #Australia, gdzie dziś jestem mogę powiedzieć jedno. Nie ma dziś gorszej zarazy w cywilizowanym świecie niż ci, którzy kwestionują konieczność dbania o naszą planetę i jej ochronę Jędraszewski, idź do diabła, tam jest twoje miejsce. pic.twitter.com/ShZO5lKsnf — Pawel Rabiej (@PawelRabiej) 26 grudnia 2019

– Skwituję to krótko: powrót do Engelsa i do jego twierdzeń, że małżeństwo to kolejny przejaw ucisku, a w imię równości trzeba zerwać z całą tradycją chrześcijańską, bez której my – Europejczycy, nie zrozumiemy się, bo jesteśmy w niej wychowywani od tysiącleci – odpowiedział duchowny.– To się kwestionuje przez różne nowe ruchy, a także próbuje się narzucać jako obowiązującą doktrynę. To zjawisko bardzo niebezpieczne, bo to nie jest tylko postacią nastolatki, to coś co się na narzuca, a ta aktywistka staje się wyrocznią dla wszystkich sił politycznych, społecznych. To jest sprzeczne z tym wszystkim co jest zapisane w Biblii począwszy od Księgi Rodzaju, gdzie jest wyraźnie mowa o cudzie stworzenia świata przez Boga – stwierdził arcybiskup.

– Różne problemy ekologiczne, które dzisiaj występują są niewątpliwie przejawem czegoś, co domagałoby się jakiegoś głębokiego nawrócenia, aby uszanować to boże dzieło, które nam dał pan Bóg. Nie jest to jednak zaraz związane z tym, aby ulegać tym ruchom ekologicznym – powiedział duchowny.



Co ważne, twierdzenia (wypowiadane m.in. przez Thunberg) jakoby pożary buszu były spowodowane zmianami klimatu, są krytykowane w samej Australii. Skomentował je m.in. premier Australii Scott Morrison. Polityk oświadczył, że odrzuca oskarżenia aktywistki oraz że zamierza „skupić się na wyborcach, a nie na 16-letniej działaczce klimatycznej”. Dodał, że jego rząd będzie ustalać swoją politykę w oparciu o interes narodowy Australii.



Wpis aktywistki skrytykował też korespondent portalu Life Site News w Australii, John McMahon. „Tego ranka dowiedziałem się z wiadomości telewizyjnych, że święta Greta prorokini łączy pożary australijskiego buszu ze zmianami klimatycznymi oraz najwyraźniej z »brakiem działań« ze strony australijskiego rządu” – stwierdził dziennikarz.