Seria lawin. Akcje ratunkowe w Austrii i Szwajcarii

Sześciu narciarzy udało się uratować w czwartek spod lawiny na stoku narciarskim w Andermatt w centralnej Szwajcarii. Trzy lawiny zeszły też w austriackim Ankogel.

W Andermatt w kantonie Uri dwie osoby wydobyto spod śniegu z niewielkimi obrażeniami. Cztery kolejne osoby zdołały same wydostać się spod lawiny i nie odniosły żadnych obrażeń.



Policja kantonalna poinformowała, że lawina była bardzo duża – miała szerokość od 60 do 300 metrów.



Jak informuje szwajcarski Instytut Badań nad Śniegiem i Lawinami (SLF), w regionie Andermatt obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego, co oznacza, że lawina może być wyzwolona nawet przez jednego narciarza, a spadające masy śniegu mogą osiągnąć duże rozmiary.

Lawina zeszła w czwartek także w kantonie Graubunden na wschodzie Szwajcarii. Poważnie ranny został snowboardzista.W ośrodku Ankogel w Karyntii jedna z lawin przysypała dwóch narciarzy, zjeżdżających poza stokiem. Udało im się samodzielnie wydostać spod śniegu.Lawina zeszła też bezpośrednio na stok narciarski. Ponad 60 ratowników, helikoptery i psy poszukiwały osób, które mogły zostać przysypane przez śnieg.