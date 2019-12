Niezwykły rozejm. W Boże Narodzenie żołnierze obu stron przerwali walki i zagrali w piłkę

Pod koniec grudnia 1914 r. na froncie zachodnim I wojny światowej doszło do niezwykłego wydarzenia: żołnierze wrogich stron wyszli z okopów, aby złożyć sobie życzenia i wspólnie zaśpiewać kolędy. Dr Adam Buława, historyk wojskowości z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, opisuje w rozmowie z portalem tvp.info okoliczności tego wyjątkowego rozejmu oraz wspomina, że jednym z przeciwników pojednania był m.in. walczący w niemieckim oddziale młody Adolf Hitler.

24 grudnia 1914 roku w okolicach Ypres w Belgii alianci i Niemcy postanowili zawiesić broń z okazji Bożego Narodzenia. Jak doszło do tego rozejmu?



Dr Adam Buława: Na wstępie warto podkreślić, że żołnierze obu bloków szli na tę wojnę w przekonaniu, że wrócą do domu, zanim z drzew spadną liście. Sądzili, że święta Bożego Narodzenia będą już obchodzić w domowych pieleszach, tymczasem okazało się, że tak nie będzie.



Do zawieszenia broni, przynajmniej na czas świąt, wzywał już 7 grudnia 1914 r. papież Benedykt XV. Było to takie nawiązanie do średniowiecznego treuga Dei (łac. rozejmu Bożego – red.), kiedy na czas od Wigilii do Trzech Króli zawieszano wszelkie działania zbrojne.



24 grudnia 1914 r. nastąpiła przerwa w wymianie ognia. Od godzin wieczornych do północy na pozycjach zajmowanych przez stronę niemiecką pojawiły się światełka, ponieważ żołnierze udekorowali lampkami teren wokół okopów.



Brytyjczycy podchodzili z oczątku do tych działań niemieckich nieufnie. Zastanawiali się, czy to nie jest jakaś prowokacja, próba wybawienia z pozycji. Dowództwo alianckie zakazało wówczas strzelania do wroga, ale przy zachowaniu odpowiedniej ostrożności. W tym momencie Niemcy zaczynają śpiewać kolędę „Cicha noc”. Chwilę potem Brytyjczycy też zaczynają ją śpiewać, tyle że oczywiście w swoim języku.



Następnie niemieccy żołnierze zaczynają wychodzić z okopów. Mimo zakazu Brytyjczycy robią w wkrótce to samo. I tak doszło do spotkania obu stron na tzw. ziemi niczyjej. Co ciekawe, w jednym z tych niemieckich oddziałów służył młody Adolf Hitler, który był akurat negatywnie nastawiony do tej idei pojednania.



Jak żołnierze obchodzili tamte święta?



Dowództwo obu stron ustaliło, że konflikt ulega zawieszeniu, co znów było nawiązaniem do wspomnianego treuga Dei. Rozejm miał trwać do godziny 8.30 drugiego dnia świąt.



Były uściski dłoni, składanie sobie życzeń świątecznych, wręczanie prezentów.



Są liczne opisy, w których jedni przekazują sobie papierosy, ktoś daje komuś pamiętnik, inny gra na harmonijce. Nawet były wznoszone toasty za zdrowie obydwu stron.

Obdarowywali się także dowódcy. Dla przykładu Niemcy dali Brytyjczykom beczkę piwa, a tamci wręczyli im z kolei pudding śliwkowy. Można wręcz powiedzieć, że każdy dawał to, co było dla niego symboliczne.



Odbył się ponadto wspólny pogrzeb. Pochowano poległych żołnierzy obu stron i odśpiewano wspólnie Psalm 23.



26 grudnia powrót do stanu wojny dosyć odczuwalny, gdyż oddano wówczas strzały ostrzegawcze. Konflikt został wznowiony w momencie, gdy przybyły nowe kontyngenty z żołnierzami niewtajemniczonymi w świąteczne pojednanie. Wszystkie próby porozumiewania się żołnierzy obu stron były odtąd karane nawet śmiercią.



W czasie rozejmu miał być też rozegrany mecz piłki nożnej. Niektórzy twierdzą jednak, że to pierwszowojenny mit, a zdjęcia z wydarzenia były pozowane.



Opisy tego meczu futbolowego znajdziemy we wspomnieniach żołnierzy, którzy twierdzili, że brali w nim udział. Jeden z nich mówił, że w czasie rozgrywki piłka przemokła i ciężko było ją kopać.



Mecz pomiędzy żołnierzami miał zakończyć się wynikiem 3:2 dla strony niemieckiej. Co charakterystyczne, i też, wydaje mi się symboliczne i wymowne było to, że mecz przerwano, gdy piłka rozdarła się na drucie kolczastym.

Czy w tym czasie doszło też do bratania się żołnierzy obu stron w innych miejscach frontu?



Jak najbardziej. Były nawet takie miejsca, w których zawieszenie broni trwało kilka dni, a nawet tygodni dłużej niż w Belgii. Łącznie w rozejmie z 1914 r. uczestniczyło ok. 100 tys. żołnierzy obydwu stron, zatem wymiar był tutaj naprawdę niesamowity.



Takie pojednanie miało miejsce między innymi na froncie wschodnim w Karpatach. W czasie gęstej mgły żołnierze Legionów Polskich walczący w składzie armii austro-węgierskiej zaczęli śpiewać kolędy. Nagle przyłączyli się do nich żołnierze przeciwnej strony konfliktu. Okazało się, że byli to ich rodacy bijący się u boku Rosjan.



Warto też dodać, że w tych rozejmach uczestniczyli nie tylko chrześcijanie, ponieważ w tych armiach walczyli też chociażby Algierczycy i Hindusi.



Dlaczego w kolejnych latach nie praktykowano już bożonarodzeniowych rozejmów?



Część dowódców wyższego szczebla uważała, że takie pojednania nie służą wskrzeszaniu ducha bojowego. W późniejszym czasie panowała już zupełnie inna mentalność niż na początku wojny.



Trzeba również podkreślić, że w najbardziej znanej części rozejmu bożonarodzeniowego, czyli pod Ypres, użyto już rok później gazów bojowych.



W kolejnych latach pilnowano, aby nie dochodziło do prób bratania się z wrogiem. Specjalnie na wigilijne wieczory planowano nawet ostrzyły artyleryjskie.