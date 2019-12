Setki pożarów, pijani kierowcy i fałszywe alarmy. Pracowite święta służb

W Wigilię i pierwszy dzień świąt strażacy wyjeżdżali łącznie do ponad 1,6 tys. zdarzeń. Doszło do 416 pożarów, zginęło pięć osób – przekazał w czwartek rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Paweł Frątczak.

Jak poinformował rzecznik komendanta głównego PSP, w Wigilię i pierwszy dzień świąt strażacy interweniowali łącznie 1622 razy. W tym czasie w całej Polsce doszło do 416 pożarów, w których zginęło 5 osób, a 22 zostały ranne. Cztery spośród 5 ofiar śmiertelnych to osoby, które zginęły w dwóch pożarach na warszawskim Bemowie.



Aż 1078 interwencji Państwowej Straży Pożarnej wiązało się głównie ze złą pogodą i z wypadkami drogowymi. W zdarzeniach tych zginęło 14 osób, a 270 zostało rannych. W 128 przypadkach wyjazdy strażaków były skutkiem fałszywych alarmów.



– W ciągu tych dwóch dni strażacy 30 razy podejmowali interwencje związane z emisją tlenku węgla, w których poszkodowanych zostało 20 osób. Nikt na szczęście nie zginął" - powiedział PAP rzecznik KG PSP st. bryg. Paweł Frątczak.



Rzecznik zaznaczył, że w porównaniu z 2018 r. w tym roku w Wigilię i pierwszy dzień świąt było więcej interwencji, a mniej pożarów. W roku ubiegłym doszło do 459 takich zdarzeń; ofiar śmiertelnych pożarów było tyle samo, a liczba rannych - zbliżona. Na zwiększenie liczby tegorocznych wyjazdów PSP wpływ miały interwencje w czasie Wigilii, kiedy strażacy 170 razy usuwali skutki silnego wiatru i opadów deszczu - głównie na Podkarpaciu oraz w Małopolsce i na Śląsku.



Równie pracowite święta mieli w tym roku policjanci. W pierwszy dzień świąt na drogach w całej Polsce doszło do 36 wypadków drogowych, w których zginęły 3 osoby, a 43 zostały ranne - powiedziała w czwartek st. asp. Wioletta Szubska z Komendy Głównej Policji. Policjanci zatrzymali 175 nietrzeźwych kierowców.

Z danych przekazanych przez KGP wynika, że w Wigilię i pierwszy dzień świąt na polskich drogach doszło do 131 wypadków, w których zginęło 11 osób, a 161 osób zostało rannych. Większość wypadków miała miejsce w Wigilię, kiedy zginęło 8 osób, a 118 zostało rannych.



W ciągu ostatnich dwóch dni policjanci zatrzymali 345 nietrzeźwych kierowców, czyli o 84 osoby więcej niż w czasie ubiegłorocznej Wigilii i Bożego Narodzenia.



St. asp. Wioletta Szubska z Komendy Głównej Policji podkreśliła, że z każdą liczbą pijanych kierowców wiąże się czyjaś tragedia, ale również odpowiedzialność karna za jazdę pod wpływem alkoholu i moralna za spowodowanie wypadku.



Jako przykład nieodpowiedzialnego zachowania podała przypadek z Gdańska, gdzie w czasie Bożego Narodzenia policjanci ścigali 18-latka, który jechał pod prąd. – Policjant użył broni; oddał strzał ostrzegawczy w powietrze. Okazało się, że młody mężczyzna był nietrzeźwy i nie wiedział w którą stronę jedzie – powiedziała st. asp. Szubska.



Policjantka zaapelowała do rodzin oraz wszystkich osób, które widzą, że ktoś próbuje wsiadać za kierownicę po alkoholu, aby stanowczo reagowały w takich sytuacjach.



Od wtorku w całej Polsce trwa policyjna akcja pod nazwą „Bezpieczny weekend – Boże Narodzenie”. Działania potrwają do godz. 22 w niedzielę. W tym czasie każdego dnia akcji wyjedzie na drogi średnio ok. 5 tys. policjantów ruchu drogowego. Funkcjonariusze widoczni są głównie w miejscach szczególnie niebezpiecznych, a także na drogach wjazdowych i wyjazdowych z największych miast.