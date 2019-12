Sukces naukowców z Białegostoku. Wypracowali inteligentny system podawania leków

Opracowaniem nośnika do dostarczania leku w stanach przednowotworowych błony śluzowej jamy ustnej zajmują się naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzięki niemu leczenie ma być łatwiejsze i skuteczniejsze.

Projekt Joanny Potaś i Jagody Tomaszuk z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (UMB) wygrał w dwóch kategoriach konkursu „Technotalent” skierowanego do młodych innowatorów z polski północno-wschodniej, zorganizowanego w tym roku po raz szósty przez Fundację Technotalenty. Nagrodę przyznano im w kategorii: Technika i Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.



Projekt powstał we współpracy dwóch zakładów uczelni: Zakładu Farmacji Stosowanej oraz Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej. Jak mówiły wcześniej laureatki, jest wielu pacjentów z liszajem płaskim, którzy czekają na rozwiązanie tego problemu.



Jagoda Tomaszuk powiedziała, że szacunkowo około 2-3 proc. populacji choruje na liszaj płaski. To choroba śluzówkowo-skórna o wciąż niepoznanym pochodzeniu. – Brak uchwytnej przyczyny wystąpienia choroby sprawia, że leczenie jest trudne, nieprzewidywalne i często tylko objawowe – dodała.



Według Tomaszuk do tej pory stosowano metody farmakologiczne z wykorzystaniem leków steroidowych, które powodują wystąpienie wielu działań niepożądanych. Dodała, że innym sposobem leczenia jest zabieg chirurgiczny, ale ze względu na rozległość i umiejscowienie zmian jest bardzo trudny.



Poinformowała, że ciekawą alternatywę dla wyżej wymienionych metod stanowi terapia fotodynamiczna. Polega ona na wybiórczym zniszczeniu tkanek zmienionych chorobowo pod wpływem substancji fotouczulającej oraz promieniowania o odpowiedniej długości fali.



Wyjaśniła, że to właśnie stąd pochodzi pomysł opracowania inteligentnego nośnika do dostarczania leku fotouczulającego dokładnie w chore miejsce z wykorzystaniem terapii fotodynamicznej, który mógłby utrzymać się w tym miejscu o wiele dłużej.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Joanna Potaś powiedziała, że chodzi o opracowanie nośnika polimerowego w oparciu o biodegradowalne związki pochodzenia naturalnego i mającego zdolność tworzenia żelu w miejscu podania.– Dążymy do stworzenia takiego preparatu, który z racji na przedłużone utrzymywanie się na błonie śluzowej jamy ustnej wyeliminuje konieczność wielokrotnych aplikacji leku, a dzięki działaniu ochronnemu, zmniejszy dolegliwości bólowe u pacjentów – dodała.Obecnie trwa ocena różnych propozycji nośników, szczególnie pod kątem ich zdolności przylegania do błony śluzowej. – Przed nami ocena jakości nośników po wprowadzeniu do nich leku – powiedziała. Dodała, że na tym etapie badań grupą docelową są pacjenci Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej UMB.Ponieważ nośnik jest wciąż na etapie projektowym, trudno mówić o jego kosztach.