Turcja: Siedmiu migrantów zginęło w wyniku zatonięcia łodzi

Siedem osób utonęło w wyniku wywrócenia się i zatonięcia łodzi z migrantami z Pakistanu, Bangladeszu i Afganistanu na jeziorze Van we wschodniej Turcji – poinformowały w czwartek lokalne władze. 64 osoby uratowano.

Łódź zatonęła w pobliżu dystryktu Adilcevaz w prowincji Bitlis, przy północnych brzegach jeziora Van – sprecyzowało biuro gubernatora prowincji. Do wypadku doszło ok. godz. 3 nad ranem (godz. 1 w nocy w Polsce).



Pięć osób znaleziono martwych na miejscu, a dwie zmarły w szpitalu. 64 uratowanych migrantów tureckie służby ratunkowe zabrały do pobliskich szpitali i schronisk – przekazało biuro gubernatora. Jak sprecyzowało, akcję poszukiwawczo-ratunkową prowadziły siły żandarmerii, zespoły reagowania kryzysowego i policyjni nurkowie.



Jezioro znajduje się w pobliżu granicy z Iranem, skąd migranci regularnie przedostają się do Turcji, kierując się dalej na zachód w stronę Europy. Jezioro Van w całości znajduje się na terytorium Turcji.

