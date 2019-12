Spotkanie wyborcze premiera Izraela zakłócone rakietą [WIDEO]

Wystrzelona ze Strefy Gazy na odległe od niej o 12 kilometrów izraelskie miasto Aszkelon rakieta zakłóciła w środę odbywające się tam wyborcze spotkanie premiera Benjamina Netanjahu, który musiał na chwilę zejść do schronu – podały izraelskie stacje telewizyjne.

Według izraelskich władz wojskowych, rakieta została strącona przez system obrony powietrznej Żelazna Kopuła.



Powszechnie oczekuje się, że w czwartek Netanjahu ponownie wygra wewnątrzpartyjne głosowanie na szefa swego konserwatywnego ugrupowania Likud i w tym charakterze weźmie w marcu udział w trzecich na przestrzeni roku izraelskich wyborach parlamentarnych.



W trakcie wcześniejszego pobytu Netanjahu w Aszkelonie we wrześniu doszło do ogłoszenia podobnego alarmu. W listopadzie przez dwa dni trwała wymiana ognia między izraelskim wojskiem a palestyńskimi bojownikami w Strefie Gazy wywołana zabiciem dowódcy Islamskiego Dżihadu Bahy Abu Al-Atty, którego Izrael oskarżał o zlecanie ataków rakietowych na Aszkelon.

Video of Prime Minister Bibi Netanyahu being told the Red Alert is activated and his exit from the stage after a rocket was launched from #Gaza. #Israel pic.twitter.com/cmhkNv2Faq