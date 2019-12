Kolejny tragiczny pożar w warszawskiej dzielnicy

Dwie osoby zginęły w wyniku do pożaru, który w środę wieczorem wybuchł na warszawskim Bemowie. W Wigilię w tej samej dzielnicy również doszło do tragicznego pożaru.

Służby prasowe Państwowej Straży Pożarnej przekazały, że do niewielkiego pożaru doszło około godz. 19 w mieszkaniu na czwartym piętrze w bloku przy ul. Czumy 2. W jego wyniku dwie osoby zmarły.



Według strażaków, przyczyną śmierci było najprawdopodobniej zaczadzenie dymem z pożaru. Obecnie ustalana jest przyczyna pożaru przez policję i prokuraturę.



Do pożaru na warszawskim Bemowie doszło również w wigilię. Wybuchł on w domku jednorodzinnym przy ul. Dorohuskiej. W jego wyniku zmarły dwie starsze osoby.

