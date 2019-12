„Trzeba bronić wiary, kultury i tradycji”. Kazania polskich biskupów na pasterkach

Trzeba bronić wiary, kultury i tradycji, bowiem Kościół jako wspólnota wiary to nie muzealny zabytek – mówił w środę podczas Pasterki w Katedrze Oliwskiej w Gdańsku metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podkreślił z kolei, że darem Boga jest „nasza wyjątkowość pośród wszystkich innych istot tej ziemi i nasze nad nią panowanie”.

Abp Jędraszewski: Ekologizm to zjawisko bardzo niebezpieczne Ekologizm to zjawisko bardzo niebezpieczne, bo to nie jest tylko pod postacią nastolatki, to coś co się narzuca, a ta aktywistka (Greta Thunberg –... zobacz więcej

– Mamy wszelakie prądy, które są ukierunkowane przeciw rodzinie, trwałości małżeństwa i dzieciom. Dlatego ciąży na nas, na chrześcijanach, na Kościele także, obowiązek nie przymilania się do różnych prądów. To jest obowiązek moralny, teologiczny i Boży wypływający z Bożych przykazań i przykazań kościelnych, by bronić życia i świętości rodziny, by budować Kościół domowy na wzór rodziny nazaretańskiej – mówił abp Głódź.



W swojej homilii metropolita gdański przywołał osobę prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego.



– Ilekroć wyjeżdżał za granicę nigdy nie mówił źle nie tylko o Polsce, ale też o rządzie komunistycznym, który nawet go więził, który go upokarzał i dokuczał. Nigdy za granicą nie udzielał wywiadów. To także lekcja dla różnych notabli – powiedział duchowny.



– Wspominając i świętując wydarzenie betlejemskiej nocy, rozumiemy wielkość naszej człowieczej godności, która tak niezwykle została wyniesiona dzięki temu, że przed wiekami Syn Boży stał się człowiekiem – mówił z kolei metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas homilii, wygłoszonej na pasterce w katedrze wawelskiej.

#wieszwiecej Polub nas

Jak przypomniał, Bożą łaską jest „wspólnota Kościoła, w którym możemy wychwalać wielkie dzieła Ojca bogatego w miłosierdzie; to On dokonał naszego zbawienia i On dał nam nadzieję na wieczną szczęśliwość”.



– Wcielenie Syna Bożego uczy, że najskuteczniejszym orężem w walce ze złem jest pokora – powiedział metropolita warszawsko-praski bp Romuald Kamiński w homilii wygłoszonej w parafii Zesłania Ducha Świętego w Ząbkach. Duchowny podkreślił wartość ludzkiej osoby przypominając, że całe dzieło Odkupienia było wyrazem miłości Boga do człowieka. – On jest naszym Ojcem i ma w każdym z nas upodobanie. To nawet więcej niż powiedzieć, że On nas kocha – mówił duchowny.



– Boże Narodzenie jest wydarzeniem. I choć tak często to, co dziś świętujemy znajduje swoje przedstawienie choćby w pięknej tradycji betlejemskiego żłóbka czy wzruszających kolędach, to jednak daleko bardziej przekracza wszystko to, co potrafimy po ludzku wyrazić i innym przekazać – powiedział z kolei prymas Polski abp Wojciech Polak w swojej homilii wygłoszonej w katedrze gnieźnieńskiej.



Hierarcha zwrócił się także do obecnych w gnieźnieńskiej katedrze, by zaprosili Nowonarodzonego Jezusa do swojego życia.