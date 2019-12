Grożny wypadek. PKP uruchomiła na odcinku Zamość-Krasnystaw komunikację zastępczą

Na przejeździe kolejowym w miejscowości Małochwiej Mały (Lubelskie) doszło w środę do zderzenia samochodu osobowego z szynobusem. Dwie osoby przewieziono do szpitala. PKP uruchomiła na odcinku Zamość-Krasnystaw komunikację zastępczą.

Na przejeździe kolejowym w miejscowości Małochwiej Mały (Lubelskie) doszło w środę do zderzenia samochodu osobowego z szynobusem. Dwie osoby przewieziono do szpitala. PKP uruchomiła na odcinku Zamość-Krasnystaw komunikację zastępczą. Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym, na drodze łączącej się z drogą krajową nr 17.



Według wstępnych ustaleń policji auto, którym kierował 23-letni mężczyzna, jechało w kierunku skrzyżowania z drogą nr 17. Z nieustalonych jeszcze przyczyn doszło do zderzenia z jadącym szynobusem. – Szynobus uderzył w samochód od strony kierowcy. Kierowca oraz 18-letnia pasażerka auta zostali przewiezieni do szpitala na badania – powiedział Andrzej Fijołek z zespołu prasowego komendy wojewódzkiej policji w Lublinie.



Kierowca auta i kierujący szynobusem byli trzeźwi.Wypadek spowodował utrudnienia w ruchu kolejowym. – Na odcinku między Zamościem a Krasnymstawem wprowadzona jest komunikacja zastępcza –powiedziała rzeczniczka lubelskiego oddziału PKP Przewozy Regionalne Zofia Dziewulska.

