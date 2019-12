Podkarpackie: Przy śmietniku znaleziono zwłoki mężczyzny

Ciało 61-letniego mężczyzny zostało znalezione przy śmietniku w Przemyślu w woj. podkarpackim. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich – podała w środę wieczorem podkom. Dominika Kopeć z zespołu prasowego podkarpackiej policji.

Podkom. Kopeć poinformowała, że zawiadomienie o zwłokach pochodzi z telefonu alarmowego.



– Zwłoki zostały znalezione przy ulicy Kopernika w Przemyślu. To 61-letni mężczyzna. Ciało zastało zabezpieczone do badań. Jednak na tym etapie wykluczono już udział osób trzecich w śmierci mężczyzny – przekazała podkom.



Kopeć. Nieoficjalnie wiadomo, że zwłoki leżały przy śmietniku, a zmarły to bezdomny.



Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi czynności wyjaśniające przyczynę śmierci mężczyzny.

