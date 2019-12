70 cm śniegu na Kasprowym Wierchu

Wszystkie tatrzańskie szlaki turystyczne są pokryte świeżą warstwą śniegu. Warunki do uprawiania turystyki są trudne; szlaki w wielu miejscach są nieprzetarte – informuje Tatrzański Park Narodowy.

Dyżurny Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego poinformowała PAP, że na Kasprowym Wierchu leży już 70 cm śniegu i nadal go przybywa. Temperatura na szczycie – minus pięć stopni Celsjusza. Po ostatnim halnym na niektórych szlakach zalegają jeszcze powalone drzewa. Z tego powodu zamknięty jest szlaki czerwony z Psiej Trawki do Równi Waksmundzkiej oraz zielony z Hali Gąsienicowej do Równi Waksmundzkiej.



Z tego samego powodu turyści nie mogą korzystać z trzeciego skrótu na Drodze do Morskiego Oka. Skrót należy obejść nieco dłuższym traktem.Wybierając się w wyższe partie Tatr należy mieć ze sobą sprzęt do zimowej turystyki jak raki, czekan, kask oraz lawinowe ABC) czyli detektor lawinowy sondę i łopatkę. W Tatrach od wysokości 1700 m n.p.m. obowiązuje drugi, umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego.

