Przy grobie Jana Pawła II rozbrzmiały kolędy

We wtorek 24 grudnia rano przy grobie św. Jana Pawła II w bazylice św. Piotra rozbrzmiały polskie kolędy. Zgodnie z wieloletnim zwyczajem w wigilijny poranek Polacy, przebywający w Rzymie, spotykają się w tym miejscu, aby wziąć udział we Mszy i rozpocząć świętowanie Bożego Narodzenia.

W homilii jałmużnik papieski kard. Konrad Krajewski apelował, by Polacy stawali się „nosicielami Boga w świecie". Przypomniał, że przykład Jana Pawła II sprawił, iż nawet wówczas, gdy nie mógł on już wypowiedzieć ani jednego słowa, ludzie szli do spowiedzi i modlili się, ponieważ był dla nich wiarygodnym świadkiem Ewangelii.



Kaznodzieja zachęcał również do przeczytania listu Franciszka na temat tajemnicy żłóbka. Papież mówi tak: „Aby spotkać każdego człowieka, po to Bóg został pokorny”. Po przeczytaniu tego listu przypomniały mi się słowa, które kiedyś powiedział Ojciec Święty – wspomina jałmużnik papieski.



Mówił wówczas. „Jest jedyny taki moment, kiedy mogę patrzeć na drugiego człowieka z góry, kiedy trzeba go podnieść, gdy trzeba mu pomóc.Innych momentów w moim życiu nigdy nie powinno być”. - powiedział polski kardynał kurialny.



Duchowny zaznaczył, że drugim elementem, który wskazuje Franciszek, jest dotknięcie ubóstwem. – Jezus świadomie wybrał żłób. Bóg postanowił urodzić się w stajni. Ojcowie Kościoła mówią, że to ciągłe przychodzenie do żłobu zwierząt przypomina, że jestem człowiekiem grzesznym. To takie moje przemyślenie z tego Adwentu, że Bożym Narodzeniem jest spowiedź – wyjaśnił jałmużnik papieski.

źródło: KAI

Za trzeci element, o którym mówi Franciszek, uznał to, że Jezus „był położony w żłobie, na sianie, żeby stać się pokarmem,bo ze żłobu się je”. - On chce byśmy stali się Jego nosicielami,żebyśmy to my stali się żłóbkiem. Może zróbmy sobie takie postanowienie: nie będę mówił o Bogu, ale będę żył tak, żeby wszyscy mnie pytali, jaki jest twój Bóg, że ty tak właśnie żyjesz - stwierdził kaznodzieja.Po Mszy w bazylice watykańskiej zabrzmiały polskie kolędy. Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego dodała,że to wigilijne spotkanie Polaków przy grobie św. Jana Pawła II i śpiew w tym miejscu kolęd były wyrazem specjalnej łączności z papieżem-Polakiem, który kochał kolędy i znał wszystkie zwrotki.